Ngày 5/11: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á kém khởi sắc

Giá cao su hôm nay (5/11) tại các thị trường chính ở châu Á giao dịch giằng co và kém khởi sắc do hoạt động sản xuất tại châu Á chậm lại. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang, giữ ổn định quanh mức 394 - 422 đồng/TSC và 359 - 409 đồng/DRC tại các công ty lớn như Phú Riềng, Bà Rịa, MangYang và Bình Long.

Giá cao su hôm nay tại các thị trường chính ở châu Á giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan giảm 0,7% (0,46 Baht) xuống mức 66,63 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 đi ngang mức 309 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,05% (160 Nhân dân tệ) về mức 15.090 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, thị trường cao su Malaysia khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hội đồng Cao su Malaysia ghi nhận giá cao su tiêu chuẩn Malaysia loại SMR 20 tăng 1 sen lên 732,00 sen/kg, trong khi cao su latex khối tăng 0,5 sen lên 566,00 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong quý III/2025 đạt 598.094 tấn, trị giá 995,1 triệu USD, tăng mạnh 92,4% về lượng và tăng 81% về trị giá so với quý II/2025, đồng thời tăng 1,5% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với quý III/2024.

Sự gia tăng so với quý trước chủ yếu là do yếu tố mùa vụ, khi cây cao su bước vào giai đoạn khai thác cao điểm trong năm. Tính chung 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 1,29 triệu tấn cao su, giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giá duy trì ở mức cao, nên trị giá xuất khẩu vẫn tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 2,3 tỷ USD./.