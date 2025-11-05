Ngày 5/11: Giá bạc sụt giảm mạnh

Sau những phiên lình xình, giảm nhẹ, sáng nay, giá bạc thế giới về sát mốc 47 USD/oune. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm, với mức giảm lên tới 36.000 đồng/lượng so với sáng 4/11.

Sáng 5/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,166 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 5/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.886.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 33.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 34.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện được niêm yết ở mức 1.560.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.589.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá các thương hiệu hiện niêm yết ở mức 1.561.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.595.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 5/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.560.000 1.589.000 1.561.000 1.595.000 1 kg 41.588.000 42.386.000 41.640.000 42.537.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.567,.000 1.597.000 1.569.000 1.599.000 1 kg 41.794.000 42.598.000 41.836.000 42.649.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.829.000 1.886.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 48.773.211 50.293.208

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:48:23 sáng 5/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,166 USD/oune, giảm 0,86 USD/oune so với phiên sáng 4/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.241.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.246.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 24.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 4/11.

