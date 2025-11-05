Ngày 5/11: Giá bạc sụt giảm mạnh

|Sáng 5/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,166 USD/oune
Tại thời điểm 05:30 sáng 5/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.886.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 33.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 34.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện được niêm yết ở mức 1.560.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.589.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá các thương hiệu hiện niêm yết ở mức 1.561.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.595.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 5/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.560.000
|
1.589.000
|
1.561.000
|
1.595.000
|
|
1 kg
|
41.588.000
|
42.386.000
|
41.640.000
|
42.537.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.567,.000
|
1.597.000
|
1.569.000
|
1.599.000
|
|
1 kg
|
41.794.000
|
42.598.000
|
41.836.000
|
42.649.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.829.000
|
1.886.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
48.773.211
|
50.293.208
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:48:23 sáng 5/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,166 USD/oune, giảm 0,86 USD/oune so với phiên sáng 4/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.241.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.246.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 24.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 4/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:48:23 sáng 5/11/2025