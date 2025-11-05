Ngày 5/11: Giá bạc sụt giảm mạnh
Sáng 5/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,166 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 5/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.886.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 33.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 34.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện được niêm yết ở mức 1.560.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.589.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá các thương hiệu hiện niêm yết ở mức 1.561.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.595.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 5/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.560.000

1.589.000

1.561.000

1.595.000

1 kg

41.588.000

42.386.000

41.640.000

42.537.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.567,.000

1.597.000

1.569.000

1.599.000

1 kg

41.794.000

42.598.000

41.836.000

42.649.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.829.000

1.886.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

48.773.211

50.293.208

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:48:23 sáng 5/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,166 USD/oune, giảm 0,86 USD/oune so với phiên sáng 4/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.241.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.246.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 24.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 4/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:48:23 sáng 5/11/2025

