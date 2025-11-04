Ngày 4/11: Giá thép, quặng sắt quay đầu giảm

Sáng nay, giá thép thanh, quặng sắt quay đầu giảm. Trong nước, giá thép xây dựng được doanh nghiệp duy trì mốc giá ổn định.

Sáng 4/11, giá thép thanh trên sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 3.069 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Ngày 4/11, giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải quay đầu giảm khi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc suy yếu và lượng hàng tồn kho tăng.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ sáng 4/11, giá thép thanh trên sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 3.069 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép cây giao tháng 5/2026 giảm 9 Nhân dân tệ, xuống 3.143 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn - nguyên liệu chủ lực của ngành thép cũng đi xuống.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, được giao dịch nhiều nhất trên sàn Đại Liên (DCE), giảm 1,82% còn 782,5 Nhân dân tệ/tấn (109,86 USD/tấn).

Trên sàn Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn tháng 12 (mã SZZFZ5) mất 1,59%, còn 104,45 USD/tấn.

Theo Mysteel, sản lượng tại các nhà máy lò cao Trung Quốc đã giảm 5 tuần liên tiếp, đến giai đoạn 24–30/10. Tỷ lệ sử dụng công suất trung bình giảm 1,3 điểm %, còn 88,6%, kéo sản lượng kim loại nóng hàng ngày xuống 2,36 triệu tấn, thấp hơn 1,5% so với tuần trước.

Số liệu từ SteelHome cho thấy tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc tăng 1,53%, đạt 135,6 triệu tấn tính đến 31/10. Everbright Futures dự báo nguồn cung nhập khẩu sẽ tăng trong tháng 11, tiếp tục gây sức ép lên giá.

Galaxy Futures nhận định, dù nhu cầu thép trong nước có thể cải thiện trong quý IV, giá quặng sắt khó phục hồi mạnh do sức tiêu thụ ở khâu hạ nguồn vẫn yếu.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng được các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá ổn định. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 4/11cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.