Agribank trao 10 tỷ đồng an sinh xã hội, cùng cả nước hướng về đồng bào vùng bão lũ

(TBTCO) - Tối ngày 3/11/2025, tại Nhà Triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 được tổ chức trọng thể, khép lại một mùa hội giàu ý nghĩa, đánh dấu bước khởi đầu mới trong nỗ lực kết nối giữa sản xuất, tiêu dùng và đời sống cộng đồng. Tại buổi lễ, Agribank đã trao 10 tỷ đồng, tiếp tục gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Trong không khí trang trọng và xúc động của Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025, tinh thần “Mùa thu hy vọng, sẻ chia yêu thương” đã được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực. Đây là khoảnh khắc ý nghĩa khi cộng đồng doanh nghiệp cả nước, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình đã đồng loạt trao các gói hỗ trợ an sinh xã hội hướng tới đồng bào tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lịch sử. Sự đồng hành này đã góp phần truyền tải thông điệp sẻ chia, đoàn kết và phát triển bền vững mà doanh nghiệp kinh tế đang cùng Chính phủ nỗ lực hiện thực hóa.

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng đã trao hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 10 tỷ đồng tiếp tục gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Trong bức tranh chung về trách nhiệm xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục ghi dấu ấn là một định chế tài chính chủ lực đi đầu trong công tác an sinh xã hội.

Tại buổi Lễ, đại diện cho hàng chục nghìn cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank đã trao 10 tỷ đồng, tiếp tục gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Khoản kinh phí này được kỳ vọng sẽ là nguồn lực kịp thời, trực tiếp hỗ trợ khôi phục sinh kế, nhà cửa, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vùng chịu thiệt hại.

Không dừng lại ở việc sẻ chia khó khăn với người dân vùng bão lũ, hành động này còn chứng minh cho tinh thần “Ngân hàng vì cộng đồng”, trách nhiệm chính trị và cam kết đồng hành của Agribank cùng Đảng, Nhà nước với vai trò là cầu nối vững chắc, kết nối dòng vốn, mạch sản xuất kinh doanh với đời sống cộng đồng.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ tại chương trình.

Trước đó, kịp thời đồng hành hỗ trợ các địa phương tại miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất, Agribank đã ủng hộ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Thái Nguyên 5 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Bắc Giang 1 tỷ đồng.

Agribank cũng trích 7 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm: Agribank Chi nhánh Huế 2 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Quảng Nam 2 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Đà Nẵng 1 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng 1 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi 1 tỷ đồng…

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành gần 60 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trong tổng số hơn 400 tỷ đồng chi cho các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc.

Không chỉ trực tiếp hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân vùng bão lũ, trong suốt thời gian qua, Agribank còn là lực lượng tiên phong thực thi chính sách tín dụng nhân văn: giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ cho hàng chục nghìn khách hàng; triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp doanh nghiệp và hộ sản xuất nhanh chóng phục hồi hoạt động kinh doanh, ổn định đời sống.

Trong chặng đường gần 40 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn giữ vị thế đặc biệt trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, là ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng nhất, phục vụ hàng chục triệu khách hàng, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Cùng với vai trò kinh tế, Agribank còn được biết đến như một biểu tượng của tinh thần nhân ái, vì cộng đồng./.