Nền tảng giao dịch SH Smart app & web mới của SHS: Dẫn lối công nghệ, cá nhân hóa đầu tư

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa giới thiệu nền tảng giao dịch mới gồm ứng dụng SH Smart và website SH Smart – bước chuyển mình quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, hiện thực hóa chiến lược Service Branding, mang đến trải nghiệm giao dịch thông minh, liền mạch và cá nhân hóa cho nhà đầu tư.

Cá nhân hóa trải nghiệm - bước tiến tất yếu trong hành trình chuyển đổi số của SHS

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh và giao dịch trực tuyến trở thành chủ đạo, yêu cầu về trải nghiệm đầu tư ngày càng cao. Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở đặt lệnh mua - bán, mà được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu, theo dõi danh mục thời gian thực và khả năng cá nhân hóa theo khẩu vị đầu tư,... Thấu hiểu điều đó, SHS xác định công nghệ cần được thiết kế để nâng tầm năng lực ra quyết định của nhà đầu tư thay vì chỉ đóng vai trò là nền tảng giao dịch.

Sau thời gian nghiên cứu hành vi người dùng, thử nghiệm giao diện và tối ưu hiệu suất, SHS chính thức ra mắt nền tảng giao dịch thế hệ mới SH Smart app & web với triết lý sản phẩm “SMART - Where Technology Meets Personal Investment”. Trong đó mỗi giá trị cốt lõi mang một ý nghĩa thực tiễn rõ ràng: trải nghiệm đơn giản và trực quan (Simplicity), tính linh hoạt trên mọi thiết bị (Mobility), công cụ phân tích hiệu suất đầu tư sâu sắc (Analytics), tốc độ xử lý lệnh nhanh và ổn định (Rapid), cùng nền tảng bảo mật theo chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo an toàn giao dịch trực tuyến (Technology).

Ở phiên bản mới, giao diện của SH Smart app & web được thiết kế theo hướng tối giản, trực quan và lấy người dùng làm trọng tâm. Màn hình tổng quan cho phép nhà đầu tư theo dõi tình hình tài sản, hiệu suất danh mục và biến động thị trường trong một không gian hiển thị mạch lạc. Đồng thời, người dùng có thể tùy chỉnh bố cục và thứ tự các mô-đun hiển thị, giúp nhà đầu tư thao tác phù hợp với phong cách cá nhân.

SHS xác định công nghệ cần được thiết kế để nâng tầm năng lực ra quyết định của nhà đầu tư.

Trên nền tảng công nghệ mới, tốc độ xử lý lệnh và khả năng đồng bộ dữ liệu giữa app và web được cải thiện đáng kể, đảm bảo trải nghiệm liền mạch khi chuyển đổi giữa các thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, khi tốc độ phản hồi có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả giao dịch.

Một trong những điểm nhấn của SH Smart app & web là bộ lệnh điều kiện nâng cao như STOP, TCO, OCO và Bull/Bear. Những công cụ này cho phép nhà đầu tư chủ động thiết lập chiến lược mua bán theo các kịch bản thị trường, chủ động kiểm soát rủi ro và giảm thiểu tác động cảm xúc khi ra quyết định.

Về bảo mật, SH Smart áp dụng cơ chế xác thực đa lớp và mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ, đồng thời triển khai hệ thống giám sát giao dịch liên tục, nhằm bảo vệ an toàn thông tin và tài sản của nhà đầu tư trong môi trường giao dịch trực tuyến theo các thông lệ bảo mật tiên tiến.

Từ cam kết đến hành động, hiện thực hóa chiến lược Service Branding

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Ban lãnh đạo SHS thẳng thắn ghi nhận những góp ý từ cổ đông và khẳng định việc đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu của SHS trong năm 2025, cả ở kênh trực tuyến lẫn tại các điểm giao dịch trực tiếp.

Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu của SHS.

Việc ra mắt SH Smart app & web vào đúng dịp kỷ niệm 18 năm thành lập (15/11/2007 - 15/11/2025) không chỉ là một bước nâng cấp sản phẩm, mà còn là minh chứng cho cam kết nhất quán của SHS trong việc hiện thực hóa chiến lược Service Branding: đặt chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng làm nền tảng phát triển bền vững. Đối với SHS, dịch vụ không dừng ở việc hỗ trợ giao dịch, mà là tạo dựng một hệ sinh thái nơi nhà đầu tư được đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ toàn diện trong hành trình hướng tới thịnh vượng tài chính.

Trong một năm triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu, SHS đã tập trung củng cố các năng lực cốt lõi phục vụ định hướng này. Công ty đẩy mạnh đào tạo đội ngũ tư vấn đầu tư theo chuẩn bài bản và liên tục; chuẩn hóa quy trình hỗ trợ khách hàng nhằm đảm bảo thông tin rõ ràng và phản hồi kịp thời; đồng thời hoàn thiện hệ thống chăm sóc đa kênh để tăng hiệu quả kết nối. Song song với đó, SHS tăng cường công bố thông tin minh bạch trên các kênh truyền thông chính thức, nhằm củng cố niềm tin và nâng cao trải nghiệm đồng hành dài hạn của nhà đầu tư.

Cũng vào dịp này, nhằm đánh dấu chặng đường bền bỉ “Kiến tạo tài chính thịnh vượng” cùng cộng đồng nhà đầu tư, SHS triển khai chương trình đặc biệt “SHS Prosperity Journey - Hành trình 18 năm thịnh vượng”. Chương trình được thiết kế nhằm tri ân tới tất cả những nhà đầu tư đã tin tưởng, lựa chọn SHS là người bạn song hành trong quá trình đầu tư, đồng thời lan tỏa tinh thần đầu tư kỷ luật, minh bạch và hướng đến giá trị tăng trưởng bền vững.

Chương trình áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân có tài khoản giao dịch tại SHS và phát sinh giao dịch chứng khoán cơ sở trong tháng 11/2025 với 300 phần quà dành cho Top 300 Nhà đầu tư có hiệu suất đầu tư cao nhất, bao gồm: iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3, Apple Watch SE3, AirPods 4, gói bảo hiểm BSH và quà tặng tiền mặt. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 220 triệu đồng. Thời gian xét xét thưởng từ 01/11 - 30/11/2025; Thời gian công bố và trao giải từ 07 - 14/12/2025./.