SHS vượt 21% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, từng bước định hình mô hình tăng trưởng dựa trên “Service Branding”

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.650,6 tỷ đồng, tăng 33,6% so với năm trước, vượt 21% kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. SHS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2025 với 271,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa mạnh, đa số cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh và cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng.

Kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng tích cực trên tất cả các mảng chủ lực

Theo báo cáo, tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của SHS đạt 23.031,8 tỷ đồng, tăng trưởng 64,2% so với năm 2024. Động lực tăng trưởng đến từ sự mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và tài sản đầu tư tự doanh. Kết quả lợi nhuận năm 2025 tương đương EPS đạt 1.495 đồng/cổ phần, ROAE đạt 11,3% và ROAA đạt 7,3%, phản ánh khả năng sinh lời cao và hiệu quả sử dụng vốn cao hơn so với mặt bằng chung ngành chứng khoán.

SHS tăng trưởng tích cực cả ở quy mô và hiệu quả hoạt động.

Kết quả khả quan của SHS trong năm 2025 nhờ sự đóng góp tích cực từ các mảng hoạt động kinh doanh chủ lực, trong đó mảng môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ tăng trưởng vượt trội, phản ánh định hướng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đa dạng hóa nguồn thu và giảm dần phụ thuộc vào kết quả tự doanh vốn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thị trường.

Mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu 360 tỷ đồng, tăng 51,5% so với năm 2024 nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và thị phần của SHS được mở rộng ở cả nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức.

Mảng cho vay ký quỹ tăng trưởng bứt phá với dư nợ đạt 9.097,7 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu giao dịch sôi động nhờ hoạt động môi giới mở rộng và chính sách quản trị rủi ro hiệu quả khi nợ xấu không phát sinh. Lợi nhuận gộp từ mảng cho vay ký quỹ năm 2025 đạt 777,3 tỷ đồng, tăng 56,5% so với năm 2024, đóng góp 37% tổng lợi nhuận gộp trong kỳ. Tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu của SHS tại thời điểm cuối năm 2025 mới đạt 72%, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn.

Kết quả kinh doanh tích cực là nền tảng vững chắc để SHS sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.

Hoạt động tự doanh của SHS ghi nhận lãi ròng 1.304,72 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả từ việc nâng cao năng lực phân tích, quản trị rủi ro và tối ưu danh mục đầu tư. Kết quả này đến từ chiến lược lựa chọn danh mục linh hoạt, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, thanh khoản tốt và được kiểm soát rủi ro chặt chẽ, đồng thời chủ động chuẩn bị nền tảng cho chiến lược đầu tư dài hạn.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp (IB) cũng ghi nhận kết quả khả quan với lợi nhuận gộp 26,1 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi các đợt phát hành và cấu trúc vốn doanh nghiệp phục hồi mạnh trong năm nay. SHS giữ vững Top đầu trong mảng thị trường vốn nợ và là đơn vị tư vấn niêm yết sàn HOSE thành công cho Kiên Long Bank, một trong 16 thương vụ niêm yết trong năm 2025. SHS cũng là nhà tư vấn phát hành riêng lẻ cho Taseco Land và là một trong các tổ chức đứng đầu trong phát hành các trái phiếu cho các tổ chức tài chính (ngân hàng).

Chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị - vận hành - kinh doanh đã giúp SHS ghi nhận biên lợi nhuận khả quan, tăng năng suất hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Nền tảng vững vàng, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Bên cạnh kết quả kinh doanh, năm 2025 được SHS xác định là năm bản lề trong chiến lược phát triển trung và dài hạn, đánh dấu bước chuyển quan trọng sang mô hình tăng trưởng bền vững dựa trên dịch vụ, trải nghiệm và giá trị dài hạn của khách hàng theo định hướng “Service Branding”. Trong tiến trình này, công nghệ đóng vai trò là động lực thúc đẩy thay đổi. Việc ra mắt bộ đôi nền tảng giao dịch thế hệ mới SH Smart trên app và web được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, cho phép cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, đồng bộ đa thiết bị, đồng thời tăng cường các lớp bảo mật, cảnh báo rủi ro và giám sát giao dịch theo thời gian thực.

SHS đã cho ra mắt bộ đôi nền tảng giao dịch thế hệ mới SH Smart app & web.

Song song với việc nâng cấp nền tảng phục vụ khách hàng, SHS triển khai hệ thống văn phòng điện tử SHS Office nhằm số hóa quy trình nội bộ, tối ưu hiệu suất làm việc và nâng cao năng lực phối hợp trong toàn hệ thống. Ở trụ cột con người, Công ty tiến hành tái cấu trúc tổ chức và hệ thống quản trị nhân sự theo định hướng doanh nghiệp dịch vụ, gắn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả với chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ tư vấn theo hướng đồng hành đầu tư dài hạn.

Trải nghiệm khách hàng tiếp tục được hoàn thiện theo hướng liền mạch đa điểm chạm, kết nối giữa môi trường trực tuyến và trực tiếp. Tháng 10/2025, SHS khai trương Trụ sở chính mới tại 43 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) theo mô hình văn phòng tài chính mở, đồng thời từng bước mở rộng và chuẩn hóa mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các trung tâm tài chính lớn nhằm đảm bảo trải nghiệm thống nhất và chuyên nghiệp trên toàn hệ thống.

Cùng với kết quả tài chính, SHS ghi nhận nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức độc lập, với xếp hạng A – Triển vọng Ổn định từ VIS Rating ngay trong lần đầu tiên được đánh giá, Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất VLCA 2025 (Ngành Tài chính), các danh hiệu tại HR Asia Awards 2025 gồm Best Company to Work for in Asia và Most Caring Company Award, cùng Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 – Ngành Tài chính – Chứng khoán và Bằng khen của UBND TP. Hà Nội tại Lễ Tôn vinh Doanh nhân – Doanh nghiệp Thăng Long.

SHS kiên định với kỷ luật tài chính, nâng cao năng lực quản trị và theo đuổi chiến lược “Service Branding”.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, “Service Branding” được SHS xác định là chiến lược xuyên suốt, tập trung triển khai trên năm trụ cột: lấy tư duy khách hàng làm nền tảng; nâng cao năng lực đội ngũ; đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm; chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận các tiêu chuẩn tiên tiến; và phát triển bền vững trong cả hoạt động kinh doanh lẫn vận hành.

Trên nền tảng đó, kết quả kinh doanh năm 2025 tạo tiền đề để SHS bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tâm thế chủ động, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra nhiều cơ hội mới từ quá trình hoàn thiện cấu trúc thị trường và kỳ vọng nâng hạng. SHS tiếp tục kiên định với kỷ luật tài chính, nâng cao năng lực quản trị và theo đuổi chiến lược “Service Branding” nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội tăng trưởng trung – dài hạn, hướng tới phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng cũng như thị trường./.