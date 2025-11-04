Ngày 4/11: Giá bạc tiếp tục xu hướng giảm

|Sáng 4/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,026 USD/oune
Tại thời điểm 05:30 sáng 4/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.862.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.920.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 3/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc trong nước tăng nhẹ cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 4.000 đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá các thương hiệu hiện niêm yết ở mức 1.597.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.631.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 3/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 4/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.595.000
|
1.625.000
|
1.597.000
|
1.631.000
|
|
1 kg
|
42.536.000
|
43.334.000
|
42.588.000
|
43.485.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.603.000
|
1.633.000
|
1.604.000
|
1.635.000
|
|
1 kg
|
42.742.000
|
43.546.000
|
42.784.000
|
43.597.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.862.000
|
1.920.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
49.653.209
|
51.199.872
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:43 sáng 4/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,026 USD/oune, giảm 0,666 USD/oune so với phiên sáng 3/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.265.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.270.000 ở chiều bán ra, giảm 16.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 3/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:43 sáng 4/11/2025
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, giá bạc vẫn đang chịu sức ép, cho thấy phe bán tiếp tục kiểm soát thị trường và xu hướng ngắn hạn vẫn thiên về giảm.
Ông cho biết, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất về khoảng 3,75% - 4,00%. Quyết định này ban đầu hỗ trợ giá bạc và các kim loại quý khác, nhưng Chủ tịch Jerome Powell lại không cam kết sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách. Theo James Hyerczyk, thái độ thận trọng này khiến tâm lý thị trường thiếu ổn định.
"Xác suất FED tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12 đã giảm mạnh từ 91% xuống còn 63%, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng - hai yếu tố bất lợi cho kim loại không sinh lời như bạc", vị chuyên gia cho hay.
James Hyerczyk nói thêm, kim loại này vẫn thiếu động lực riêng từ nhu cầu thực tế. Đặc biệt, dòng tiền đang quay lại chứng khoán, khiến đà tăng của bạc bị giới hạn./.