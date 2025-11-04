(TBTCO) - Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (lần 3) 2 bộ máy phát điện các loại (1 bộ loại 50KVA và 1 bộ loại 137KVA) từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân thành phố Huế để kịp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thực hiện quyết định của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-CDT ngày 3/11/2025, giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 2 bộ máy phát điện các loại (1 bộ loại 50KVA và 1 bộ loại 137KVA) từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế để kịp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 3708/QĐ-BTC ngày 3/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đêm ngày 3/11/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X xuất cấp 2 bộ máy phát điện (1 bộ loại 50KVA và 1 bộ loại 137KVA) cho thành phố Huế. Ảnh: Văn Trung

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến địa điểm giao, nhận cụ thể theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, trong thời gian từ ngày 3/11/2025 đến hết ngày 4/11/2025.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, ngay trong đêm 3/11, cán bộ, thủ kho tại 2 điểm kho: ĐK8.KV10 (kho Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi) và ĐK4.KV10 (kho Hoà Khương) khẩn trương xuất cấp 2 máy phát điện, bốc xếp lên xe và vận chuyển đến thành phố Huế. Sáng ngày 4/11/2025, tại Trung tâm Y tế Phú Xuân thuộc Sở Y tế thành phố Huế, Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực X đã hoàn tất công tác bàn giao 2 bộ máy phát điện.

2 bộ máy phát điện đã được vận chuyển, bàn giao tại tại Trung tâm Y tế Phú Xuân thuộc Sở Y tế thành phố Huế. Ảnh: Nam Sơn

Được biết, vào lúc 19 giờ 48 phút ngày 3/11/2025, Cục Dự trữ Nhà nước nhận được công văn của 15861/UBND-CT của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị cấp 2 máy phát điện (loại 50KVA; loại 137/150KVA), với nội dung: “...trong đợt mua lũ vừa qua, thành phố Huế bị ngập sâu trong nước lũ nhiều ngày đã gây hư hỏng cơ sở vật chất, đặc biệt là mạng lưới điện phục vụ công tác chuyên môn, gây ảnh hưởng cho công tác khám, chữa bệnh cũng như cấp cứu,… nhằm chủ động nguồn điện phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt là công tác cấp cứu, mổ lấy thai cho sản phụ trên địa bàn vùng lũ lụt, Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước quan tâm, xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho ngành Y tế thành phố Huế 2 (hai) máy phát điện cho 2 (hai) Trung tâm Y tế Hương Trà và Trung tâm Y tế Phú Xuân”.