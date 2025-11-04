Hải Phòng miễn thuế 5 năm cho tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Thành phố Hải Phòng miễn thuế đối với tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố. Chính sách này được kỳ vọng sẽ “tiếp sức” cho doanh nghiệp tự tin bứt phá, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hải Phòng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời hạn 5 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo.

Một trong những tiêu chí và điều kiện để được miễn thuế đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là: phải có trụ sở chính trên địa bàn thành phố hoặc phát sinh thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố có kê khai và nộp thuế tại Hải Phòng; có doanh thu phát sinh từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo chiếm ít nhất 30% tổng doanh thu doanh nghiệp kê khai, nộp thuế tại Hải Phòng.

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trưng bày sản phẩm tại Techfest Hải Phòng 2025. Ảnh: Quỳnh Nga

Thành phố Hải Phòng miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân thực hiện công việc tại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo kể từ thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn cũng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm khi đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện.

Đối với đối với doanh nghiệp, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp này cũng được hưởng chính sách miễn thuế tương tự.

Ưu đãi về thuế đối với các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hiệu lực từ ngày 26/10 đến hết ngày 30/6/2030. Các trình tự, thủ tục miễn thuế được thực hiện theo các quy định của pháp luật.