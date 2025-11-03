Ngày 3/11: Giá thép, quặng sắt đồng loạt tăng

Mở cửa phiên giao dịch 3/11, cả giá thép thanh và quặng sắt đồng loạt tăng. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định đối với sắt thép xây dựng.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.089 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Thượng Hải

Sáng 3/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,5% (16 nhân dân tệ) lên mức 3.089 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 1,1% (8,5 nhân dân tệ) lên mức 808,5 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 1,5 USD về mức 105 USD/tấn.

Baosteel ghi nhận lợi nhuận quý III tăng gấp đôi nhờ nhu cầu nội địa và xuất khẩu thép mạnh mẽ

Tập đoàn Baoshan Iron & Steel (Baosteel), nhà sản xuất thép niêm yết lớn nhất Trung Quốc ghi nhận lợi nhuận ròng cao hơn gấp đôi trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu trong nước vượt kỳ vọng và xuất khẩu thép tăng mạnh, theo Reuters.

Cụ thể, lợi nhuận ròng của Baosteel trong giai đoạn tháng 7–9 đạt 3,08 tỷ nhân dân tệ (khoảng 432,4 triệu USD), tăng 130% so với cùng kỳ năm 2024. Tính trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của tập đoàn đạt 7,96 tỷ nhân dân tệ, tăng 35,3% so với cùng kỳ.

Baosteel cho biết trong quý III, nhu cầu thép tại Trung Quốc tăng ổn định, đặc biệt là từ các ngành sản xuất công nghệ cao và năng lượng mới. Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo rằng ngành thép vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cạnh tranh nguồn cung mạnh, chi phí nguyên liệu tăng cao, cùng với áp lực từ chuyển đổi xanh và hiện đại hóa sản xuất.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 3/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.