Việt Nam - Thuỵ Điển hợp tác cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Từ ngày 2 - 4/11, bà Sara Modig - Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thụy Điển tới thăm Việt Nam với trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, hạ tầng bền vững.

Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thụy Điển trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hạ tầng.

Chuyến thăm này kế thừa kết quả hợp tác quan trọng từ Thỏa thuận Đối tác chiến lược theo lĩnh vực được ký kết trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025, nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Sara Modig - Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển làm việc với Bộ Xây dựng. Ảnh: ĐSQ Thuỵ Điển

Với chủ đề “Xây dựng cảng xanh và đường sắt hiện đại”, đoàn gồm các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Thụy Điển sẽ có các buổi làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, đối tác kỹ thuật và nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam. Nội dung thảo luận tập trung vào cơ hội hợp tác trong phát triển đường sắt, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cũng như chuyển đổi xanh trong hệ thống cảng biển và phát triển cảng mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Modig cũng sẽ gặp gỡ đại diện của hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam – minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của Thụy Điển trong hỗ trợ quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi xanh của Việt Nam....

“Việt Nam là một đối tác năng động và có tầm nhìn xa của Thụy Điển trong khu vực. Từ hạ tầng thông minh đến đổi mới kỹ thuật số, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển những giải pháp xanh, cạnh tranh và toàn diện. Thụy Điển và Việt Nam có tiềm năng lớn để cùng định hình một tương lai bền vững, linh hoạt và dựa trên tri thức” - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi chia sẻ.