Ngày 1/11: Giá thép, quặng sắt đồng loạt giảm

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, cả giá thép thanh và quặng sắt đồng loạt giảm do nhu cầu suy yếu. Trong nước, giá thép xây dựng vẫn được các doanh nghệp duy trì mức ổn định.

Giá thép đồng loạt giảm kết thúc phiên cuối tuần

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch 31/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 về mức 3.009 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,31% (40 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 1,09% (9 nhân dân tệ) về mức 819 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,26 USD về mức 106,79 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng (+0,8%), (+2,1%), (+2,5%).

Giá hợp đồng tương lai thép thanh tại Trung Quốc đã giảm xuống còn 3.080 nhân dân tệ/tấn, từ mức cao nhất trong hai tháng là 3.120 nhân dân tệ/tấn vào ngày 28/10. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu suy yếu trong nước, bất chấp một số tín hiệu cho thấy nguồn cung đang thu hẹp, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng được các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá ổn định. Cụ thể lúc 8h30 ngày 1/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.