Dòng tiền có xu hướng quay lại nhóm cổ phiếu chu kỳ trong tháng 11

(TBTCO) - Dữ liệu lịch sử giai đoạn 2017-2024 cho thấy, nhiều nhóm ngành chủ chốt có xác suất tăng điểm cao trong tháng 11, đặc biệt là tài chính, ngân hàng và vật liệu xây dựng. Các chuyên gia nhận định, đây là giai đoạn thị trường thường khởi động cho nhịp tăng cuối năm.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tháng 11 thường được xem là giai đoạn có xác suất tăng điểm cao trên cả thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam, đặc biệt ở các nhóm ngành mang tính chu kỳ như tài chính, vật liệu xây dựng và công nghiệp.

Thống kê dữ liệu lịch sử 60 năm của chỉ số S&P 500 (1964-2024) cho thấy, thị trường Mỹ có mức tăng trung bình 1,6% trong tháng 11, với xác suất tăng đạt 69%. Mức tăng mạnh nhất từng ghi nhận lên tới 11%, trong khi đợt giảm sâu nhất là -11%. Kết quả này củng cố nhận định rằng tháng 11 thường là thời điểm thị trường quốc tế có xu hướng tích cực, nhờ kỳ vọng vào mùa mua sắm cuối năm, kết quả kinh doanh quý IV và tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ.

Tại Việt Nam, xu hướng tăng điểm trong tháng 11 cũng thể hiện rõ rệt. Dựa trên dữ liệu giai đoạn 2000-2024, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng trung bình 2% với xác suất tăng 50%. Biên độ biến động khá rộng, khi mức tăng mạnh nhất lên đến 23,8%, trong khi mức giảm sâu nhất là -14,1%. Diễn biến này cho thấy thị trường Việt Nam thường phản ứng mạnh hơn trước các yếu tố quốc tế, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn từ dòng tiền đầu cơ và kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư trong nước.

Phân tích chi tiết theo nhóm ngành trong giai đoạn 2017-2024 cho thấy, tài chính tổng hợp, thiết bị điện và xây dựng - vật liệu xây dựng là ba nhóm dẫn đầu về mức tăng trung bình trong tháng 11, lần lượt đạt 5,75%, 5,31% và 4,87%, với xác suất tăng từ 62% đến 75%. Nhóm ngân hàng và công nghệ phần cứng cũng ghi nhận mức tăng ổn định quanh 3,5-3,8%, phản ánh vai trò trụ cột của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong giai đoạn thị trường hồi phục.

Đáng chú ý, nhóm sản xuất thực phẩm có xác suất tăng cao nhất trong toàn bộ rổ ngành, đạt tới 87,5% dù biên độ tăng trung bình chỉ ở mức 3,4%. Điều này cho thấy dòng tiền có xu hướng tìm đến các cổ phiếu phòng thủ trong giai đoạn cuối năm, khi rủi ro thị trường vẫn tồn tại nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước thường tăng lên. Ngược lại, nhóm dịch vụ và phân phối dầu khí, sản xuất dầu khí và ngành gas, nước, tiện ích ghi nhận xác suất tăng thấp nhất, chỉ từ 37% đến 38%, phản ánh sự phân hóa giữa các ngành năng lượng khi giá dầu toàn cầu biến động mạnh.

Một điểm đáng chú ý khác là ngành dược phẩm, nhóm duy nhất có xác suất tăng 100% trong tháng 11 kể từ năm 2017 đến nay, dù mức tăng trung bình chỉ đạt 0,86%. Diễn biến này phần nào phản ánh tính ổn định và phòng thủ của cổ phiếu dược trong giai đoạn thị trường dao động mạnh. Bên cạnh đó, nhóm vận tải, du lịch – giải trí và viễn thông di động cũng có tỷ lệ tăng khá cao (75%), cho thấy xu hướng dòng tiền quay lại các ngành dịch vụ khi hoạt động kinh tế nội địa cải thiện.

Nhìn chung, tháng 11 thường được xem là giai đoạn “mở đầu” cho nhịp tăng cuối năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù xác suất tăng của VN-Index chỉ ở mức trung bình trong nhiều năm qua, nhưng các dữ liệu lịch sử cho thấy, phần lớn nhóm ngành trụ cột đều có diễn biến tích cực. Trong bối cảnh dòng tiền nội đang dần quay trở lại, khả năng duy trì xu hướng tăng nhẹ trong tháng này vẫn được giới phân tích đánh giá cao, đặc biệt ở các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ đầu tư công, tiêu dùng và xu hướng chuyển dịch dòng vốn./.