Ngày 2/11: Giá bạc giảm nhẹ

Sáng nay, giá bạc thế giới không thay đổi so với phiên trước. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ.

Sáng 2/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,703 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 2/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mức 1.864.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.922.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 1/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc niêm yết tại mức 1.591.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.621.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 1/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.593.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.626.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 9.000 đồng/lượng (mua vào) và 10.000 đồng/lượng (bán ra) so với phiên sáng 1/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 2/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.591.000 1.621.000 1.593.000 1.626.000 1 kg 42.424.000 43.222.000 42.476.000 43.373.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.599.000 1.629.000 1.600.000 1.631.000 1 kg 42.630.000 43.434.000 42.672.000 43.485.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 2/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.864.000 1.922.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.706.542 51.253.205

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:54:31 sáng 2/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,703 USD/oune, không thay đổi so với phiên sáng 1/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.281.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.286.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 9.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:54:31 sáng 2/11/2025

Giá bạc giao ngay bất ngờ giảm nhẹ vào phiên giao dịch cuối tuần sau khi chạm đỉnh 49,38 USD/ounce vào phiên ngày 31/10. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, việc không thể vượt qua ngưỡng này cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát đà tăng.

"Hiện tại, đợt phục hồi từ đáy 45,55 USD/ounce trong tuần chỉ giống như một nhịp nghỉ tạm thời, chứ chưa phải sự đảo chiều rõ rệt. Giá đã tiến gần vùng kháng cự ngắn hạn 50,02 - 51,07 USD/ounce, và khu vực này tiếp tục là vùng bán được theo dõi chặt chẽ. Nếu không có cú bứt phá rõ ràng vượt qua vùng này, xu hướng giảm ngắn hạn vẫn giữ nguyên", ông nhận định.

Dù vậy, James Hyerczyk cho rằng, xu hướng dài hạn vẫn nghiêng nhẹ về tăng. Ngưỡng 45,43 USD/ounce hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng, giúp giá duy trì ổn định. Người mua vẫn xuất hiện quanh vùng này, nhưng lực mua đã yếu đi so với trước./.