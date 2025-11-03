Ngày 3/11: Giá cao su trong nước bình ổn, thị trường châu Á giảm

Giá cao su trong nước hôm nay (3/1) tiếp tục duy trì ổn định ổn, phổ biến quanh mức 390 - 422 đồng/TSC. Trong khi đó, giá cao su tại các sàn châu Á đồng loạt giảm. Trên sàn TOCOM (Nhật Bản), hợp đồng tháng 12/2025 giảm 0,97%; tại sàn Thượng Hải (Trung Quốc), hợp đồng tháng 1/2026 giảm 1,57% do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và giá dầu thô giảm.

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định ổn. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su tại các sàn châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Cụu thể, trên sàn TOCOM (Nhật Bản), cao su RSS3 hợp đồng tháng 11/2025 giảm 0,06% xuống còn 310,30 Yên/kg.

Tại sàn Thượng Hải (Trung Quốc), giá cao su đảo chiều giảm sâu so với phiên liền trước. Theo đó, hợp đồng tháng 11/2025 giảm 1,24% xuống còn 14.575 cent/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 11 giảm 0,2% (0,16 Baht) xuống mức 67,09 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại các sàn châu Á giảm khi nhu cầu từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới tiếp tục ảm đạm. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ trong cả tháng 10/2025.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.