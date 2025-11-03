(TBTCO) - Khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh 20,2% so với phiên cuối tuần trước. Dòng tiền đang quay lại thị trường phái sinh trong bối cảnh thị trường cơ sở đảo chiều giảm sâu.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn khi VN-Index tiến sát vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30-Index giảm 1,47%. VN100-Index giảm 1,85%. Thị trường phái sinh mở đầu tháng 11 với diễn biến giằng co mạnh, khi hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (mã 41I1FB000) giảm 32 điểm (-1,47%) về 1.860 điểm, trong bối cảnh chỉ số cơ sở VN30 cũng giảm 27,72 điểm (-1,47%) xuống 1.857,64 điểm.

Đáng chú ý, khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh 20,2% so với phiên cuối tuần trước với 410.290 hợp đồng được chuyển nhượng. Dòng tiền đang quay lại thị trường phái sinh, chủ yếu mở vị thế short trong bối cảnh thị trường cơ sở đảo chiều giảm sâu.

Chênh lệch giữa hợp đồng gần và chỉ số cơ sở duy trì dương 2,36 điểm, trong khi các kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, 41I1G3000, 41I1G6000 cao hơn VN30-Index từ 1,36 đến 2,36 điểm. Tâm lý nhà đầu tư nhiều khả năng nghiêng về kỳ vọng nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn sau chuỗi giảm điểm mạnh.

Đối với các hợp đồng tương lai chỉ số VN100-Index, chênh lệch ở trạng thái dương xuất hiện ở 2 hợp đồng đáo hạn vào tháng 11/2025 và tháng 12/2025. Riêng hợp đồng đáo hạn vào tháng 3 và 6/2026, giá hợp đồng tương lai thấp hơn khoảng 10 điểm.

Theo đánh giá của SHS, chênh lệch dương liên tiếp ba phiên gần đây cho thấy áp lực bán chủ động vẫn chiếm ưu thế và kỳ vọng VN30-Index sẽ phục hồi ngắn hạn trở lại.

Trên thị trường cơ sở, sắc xanh thực tế vẫn xuất hiện ngay từ đầu phiên. VN30-Index mở cửa đầu tuần trong sắc xanh, tăng hơn 10 điểm chỉ sau ít phút giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng lan rộng ở nhóm ngân hàng và cổ phiếu Vingroup, khiến chỉ số đảo chiều giảm mạnh. Một số mã như TPB, FPT, ACB vẫn giữ được đà tăng, giúp thị trường cân bằng trở lại trong phiên sáng, song thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư.

Sang phiên chiều, lực cầu giúp VN30-Index bật tăng vượt 1.900 điểm, nhưng chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng, trước khi bị bán mạnh trong phiên ATC, kéo VN30-Index lùi về 1.857,64 điểm, giảm 27,72 điểm, với 4 mã tăng và 23 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt 15.470 tỷ đồng, tăng mạnh so với những phiên trước.