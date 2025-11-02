Chứng khoán tuần đầu tháng 11: Dòng tiền luân chuyển, chờ đợi cổ phiếu dẫn dắt

Trong khi cổ phiếu nhà Vingroup bị bán mạnh, dòng tiền đang tìm kiếm những trụ cột mới. Theo các chuyên gia, giai đoạn này là cơ hội để các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, chờ đợi để giải ngân vào những cổ phiếu dẫn dắt mới.

Điều chỉnh theo loạt nhóm cổ phiếu từng tăng nóng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 10/2025 trong nhịp điều chỉnh. Đồng thời, đây cũng là tuần giảm thứ 3 liên tiếp sau khi tạo đỉnh ở vùng giá 1.800 điểm. Áp lực chốt lời xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt tại các mã từng là trụ cột dẫn dắt thị trường.

Cụ thể, VN-Index có tuần giảm thứ 3 liên tiếp, mất 2,59% xuống 1.639,65 điểm, VN30 giảm 3,05% còn 1.885,36 điểm, duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN-Index giảm 43,53 điểm, tương đương giảm 2,59% xuống 1.639,65 điểm. Trong đó, nhóm VN30 giảm tới 3,05% về mức 1.885,36 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm. HNX-Index cũng giảm so với tuần trước đó, nhưng mức giảm thấp hơn (-0,54%).

VN-Index về mức vùng giá thấp nhất trong tháng

Thanh khoản giảm với khối lượng trên sàn HOSE giảm 26,0% so với tuần trước. Tuy nhiên, theo chuyên gia từ VCBS, dòng tiền trong tuần qua tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành khi áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng và nhóm Vingroup khiến chỉ số chung tiếp tục chịu áp lực giảm điểm. Ở chiều ngược lại dòng tiền tham gia sôi động hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nổi bật ở những nhóm cổ phiếu chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua như cao su và dầu khí.

Sự phân hóa trở nên rõ nét hơn khi báo cáo kết quả kinh doanh quý III được công bố cùng sự luân chuyển trong dòng tiền đầu tư. Nhiều nhóm vẫn có diễn biến tích cực là cổ phiếu ở nhóm công nghệ, viễn thông, thủy sản, hóa chất, bảo hiểm, khu công nghiệp, dệt may... Đây cũng là nhóm đã chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy kéo dài, đang ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong mùa báo cáo tài chính quý III/2025.

Khối ngoại bán ròng tuần thứ 15 liên tiếp, nhưng quy mô bán đã giảm so với tuần trước với giá trị ròng 2.722 tỷ đồng trên HOSE. Dòng tiền khối ngoại cũng ghi nhận sự phân hoá dù xu hướng bán ròng vẫn áp đảo. Nnhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với khối lượng gần 19,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng 1.350 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngành công nghệ này tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng 19,2%, tương ứng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.043 đồng. Khối công nghệ vẫn là trụ cột, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế, với mức tăng trưởng ổn định nhờ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài. Trong khi cổ phiếu lớn công nghệ FPT tiếp tục đón dòng vốn ngoại tích cực, các cổ phiếu ngành tài chính lại bị khối ngoại bán mạnh, dẫn đầu là MBB (1.185 tỷ đồng), SSI (937 tỷ đồng).

Kỳ vọng ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt mới

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, xu hướng của VN-Index đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi Vingroup. Do đó, đây sẽ là tâm điểm của tuần tới. Sau khi cổ phiếu đã có nhịp tăng giá gấp 4 lần từ đầu năm, việc điều chỉnh 20-30% là bình thường. Trong kịch bản này, ông Phong cho rằng VN-Index hoàn toàn có xác suất mất mốc 1.600. Theo các tín hiệu kỹ thuật, VN-Index đang có vùng hỗ trợ quanh vùng 1570 điểm, nên nếu như giảm về đây ít nhất sẽ có hồi phục ngắn hạn. Trong kịch bản nhóm cổ phiếu Vingroup ngừng giảm ở tuần sau, đây sẽ là tín hiệu tốt của thị trường chung. Ở trường hợp này, chuyên gia từ Pinetree dự đoán VN-Index có thể hồi phục trở lại lên mốc 1.700.

Tuy nhiên, theo ông Phong, dù trong kịch bản nào đây sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục chờ đợi để giải ngân những cổ phiếu dẫn dắt mới. Dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu tăng nóng đến nhóm bị lãng quên trong thời gian qua.

Trong tuần đầu tiên của tháng 11, các dữ liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2025 sẽ được công bố vào giữa tuần (6/11). Các ngân hàng trung ương Anh, Úc, Thụy Điển, Na Uy, Brazil, Mexico công bố quyết định chính sách tiền tệ. Trong đó, tâm điểm là quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa từ đầu tháng 10.

Dù nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn công bố, giới đầu tư vẫn đang theo dõi các báo cáo quan trọng từ các tổ chức. Trong tuần vừa qua, có khá nhiều thông tin hỗ trợ như Việt Nam đạt được thỏa thuận khung về thuế đối ứng với Mỹ ở mức từ 0-20%, căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt sau cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước. Diễn biến mới trong chính sách thuế quan tiếp tục sẽ là câu chuyện được giới đầu tư chờ đợi thời gian tới.