Ngày 3/11: Giá heo hơi trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (3/11) tại cả 3 miền trên cả nước đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức giá thu mua hiện phổ biến trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại cả 3 miền cùng đi ngang. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung không có nhiều biến động. Giá giao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Quảng Ninh và Bắc Ninh hiện giao dịch lần lượt ở mức 52.000 và 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá thu mua tại Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ổn định ở mức 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tiếp tục thu mua quanh 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo không biến động tại các địa phương, dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai hiện cùng giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ nguyên mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 50.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa không đổi ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước, giao dịch quanh mức 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang hiện đang thu mua heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg; Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá 51.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau vẫn dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tại cả 3 miền đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức giá cao nhất hiện nay là 54.000 đồng/kg tại Hà Nội, thấp nhất 49.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Trung - Tây Nguyên/.