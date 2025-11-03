CTX Holdings báo lãi ròng 216 tỷ đồng, hoàn tất thương vụ bán “đất vàng” Cầu Giấy

Từng thắng lớn nhờ thoái vốn khoản đầu tư vào dự án thủy điện hay dự án D28 Cầu Giấy, CTX Holdings một lần nữa báo lãi lớn nhờ M&A, sau hơn 10 năm nhận giấy chứng nhận đầu tư khu “đất vàng”.

Thoái vốn dự án mang về lãi gộp 290 tỷ đồng

Vài năm trước, tại góc giao giữa đường Vành đai 3 và Xuân Thủy (Hà Nội), những cột đèn nơi đây từng "bất đắc dĩ" trở thành điểm tựa cho các loài dây leo vươn bám. Khu đất bên dưới nằm trong lô đất A1-2 của Khu đô thị Cầu Giấy. Sau thời gian dài là khu chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu, dự án được giải tỏa vào đầu năm 2019 và mới đây chính thức khởi công giữa năm 2025.

CTX Holdings đã có giấy chứng nhận đầu tư dự án của UBND TP. Hà Nội từ tháng 7/2012 và văn bản chấp thuận tổng mặt bằng của Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2017. Dự án hiện có tên thương mại Sun Feliza Suites (trước là Constrexim Complex) với quy mô 2,55 ha được quy hoạch tổng cộng 5 tòa tháp. Theo thông tin từ chủ đầu tư mới, thời gian bàn giao dự kiến vào quý I/2028.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, mảng xây dựng thu về 2,8 tỷ đồng, dù rất khiêm tốn nhưng vẫn khả quan hơn tình trạng "trắng" doanh thu cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ khác mang về 18,7 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ.

Trong khi đó, CTX Holdings ghi nhận 5.851 tỷ đồng doanh thu và 290 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ mảng bất động sản. Từ khu chợ tạm nông sản đến khu đất vàng Cầu Giấy, thương vụ thoái vốn tại dự án bất động sản này đã mang về khoản lợi nhuận đột biến cho công ty.

Theo ông Trần Hải Anh - thư ký công ty, nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công trình trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô đất A1-2 (Dự án A1) trong kỳ.

Nhờ giao dịch trên, CTX Holdings báo lãi ròng 216 tỷ đồng trong quý III/2025. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ quý I/2018. Trước khoản lợi nhuận đột biến này, Công ty lãi ròng 231 tỷ đồng năm 2017 nhờ bán dự án D28 Cầu Giấy (nay là trụ sở FPT). CTX cũng từng đạt mức lãi ròng vượt 200 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn tại một dự án thủy điện vào năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế của CTX Holdings nhiều năm tăng đột biến nhờ M&A

Trước khi ghi nhận khoản lợi nhuận trên, báo cáo tài chính quý II/2025 của CTX cho thấy quy mô tài sản đã biến động mạnh với khoản tiền đặt cọc 4.965 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 19/5/2025, CTX ký Thỏa thuận đặt cọc số 01/2025/TTĐC/VMH-CTX với Công ty cổ phần Xây dựng, Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng để chuyển nhượng dự án tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô A1-2, Khu đô thị Cầu Giấy. Cùng với đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CTX tăng lên khoảng 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn đầu năm, chủ yếu do tăng lên tại dự án này.

Chi phí xây dựng dở dang tại thời điểm ngày 30/6 - Nguồn: BCTC

CTX sắp họp bất thường, giữ lượng tiền lớn sau M&A

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của CTX Holdings đạt 2.250 tỷ đồng, tăng khoảng 320 tỷ đồng (+14%) so với đầu năm. Công ty có thêm 785 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, thường là các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn dưới một năm. Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn giảm, chủ yếu do chuyển nhượng dự án "đất vàng" tại Cầu Giấy.

CTX tới đây sẽ triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/11. Theo tài liệu công bố, nội dung họp tập trung chính vào việc bầu nhân sự cho nhiệm kỳ 2025–2030. Cụ thể, CTX Holdings dự kiến hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ gồm 5 thành viên, ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Danh sách ứng viên hiện chưa được công bố.

Trước đó, trong quý II/2025, cơ cấu cổ đông CTX ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý với sự xuất hiện của ba cổ đông tổ chức mới, gồm CTCP Đầu tư FTM (14,53%), CTCP Xây dựng PENS (8,38%), Công ty TNHH Đầu tư AMAI (14,95%). Ba công ty trên vừa thành lập trong nửa đầu năm 2025 và chung trụ sở tại tầng 2, tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.