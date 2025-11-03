Hoạt động thông quan sầu riêng sang Trung Quốc duy trì ổn định

(TBTCO) - Việc xuất khẩu sầu riêng hiện nay thông quan tương đối thuận lợi tại các cửa khẩu như Lạng Sơn (Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam) và Thanh Thủy (Tuyên Quang).

Theo thống kê mới nhất của của Cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu sầu riêng thu về gần 2,77 tỷ USD. Trong đó, riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu vọt lên 972 triệu USD, tăng mạnh 44,6% so với tháng cùng kỳ năm 2024 và là mức cao kỷ lục của một tháng.

Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống lớn nhất khi chi tới 960 triệu USD để nhập khẩu "trái cây vua" của Việt Nam trong tháng 9, chiếm 98,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong tháng.

Lũy kế đến hết tháng 9/2025, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 2,59 tỷ USD, chiếm 93,6% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành sầu riêng Việt Nam.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cho biết, Việt Nam hiện có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, với tổng công suất khoảng 3.200 mẫu/ngày - hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 10, một số phòng kiểm nghiệm phải tạm dừng hoạt động do bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ đánh giá lại, dẫn đến tắc nghẽn tạm thời. Trước tình hình đó, ngày 24/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã họp khẩn với các đơn vị liên quan, yêu cầu rà soát tình trạng hoạt động, minh bạch năng lực và bảo đảm kết quả phân tích thống nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sầu riêng xuất khẩu. Ảnh minh họa

Sau một tuần triển khai quyết liệt, hoạt động kiểm nghiệm đã trở lại bình thường, các phòng thí nghiệm tăng tốc xử lý mẫu tồn, đảm bảo thông suốt cho doanh nghiệp.

Bộ này đã yêu cầu tất cả các đơn vị kiểm nghiệm phải làm việc nghiêm túc, tránh sai khác dữ liệu gây rủi ro cho hàng xuất khẩu. Đồng thời, các doanh nghiệp cần liên hệ trực tiếp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường hoặc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Tại các cửa khẩu chính, hoạt động thông quan sầu riêng vẫn được duy trì ổn định. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trung bình mỗi ngày có khoảng 300-400 xe hàng xuất khẩu: Lạng Sơn 200-250 xe, Lào Cai 100-150 xe và Móng Cái khoảng 50 xe.

Điển hình, tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, hiện đơn vị đang tích cực thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa nông sản nói chung và thúc đẩy thông quan mặt hàng sầu riêng quả tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nói riêng.

Cụ thể, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã thực hiện rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan xuống không quá 5 phút kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hàng hóa; bố trí phân luồng riêng cho xe chở sầu riêng, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng hóa. Việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng ùn ứ, các lực lương chức năng làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn cửa khẩu Tân Thanh.

Từ đầu năm 2025 đến thời điểm giữa tháng 10/2025, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục cho khoảng 11.000 tờ khai xuất khẩu sầu riêng, tương ứng trên 208.000 tấn hàng hóa, kim ngạch đạt trên 635 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, hiện sản lượng sầu riêng trong nước đã vào giai đoạn cuối vụ, lượng hàng còn lại không nhiều, vì vậy các địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục giữ ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang hoặc găm hàng, gây xáo trộn chuỗi tiêu thụ.