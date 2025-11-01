Những hình ảnh chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

(TBTCO) - Sáng 1/11, không khí rộn ràng bao trùm các đầu sân bay lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh khi những hành khách đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lên đường đến đảo Ngọc.

Từ sáng sớm, khu vực làm thủ tục của Sun PhuQuoc Airways tại các sân bay lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp. Cổng chào “1st Flight – 1.11.2025” mang sắc đỏ – vàng đặc trưng của Sun PhuQuoc Airways nổi bật giữa nhà ga.

Nhiều hành khách thích thú ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi cầm trên tay tấm thẻ lên tàu bay đầu tiên in dấu “First Flight”. Anh Đức Long (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đặt vé từ ngày đầu hãng mở bán. Thêm một lựa chọn bay với hãng hàng không Việt Nam là một điều rất đáng để ủng hộ.”

Đội ngũ tiếp viên trong đồng phục thương hiệu nồng nhiệt chào đón, hỗ trợ khách làm thủ tục. “Tôi khá ấn tượng vì cách nhân viên hướng dẫn chi tiết, thân thiện. Khâu thủ tục được hoàn thiện rất nhanh chóng và chuyên nghiệp” - chị Hồng Phúc (TP. Hồ Chí Minh) nhận xét.

Đúng 7h15 sáng, chuyến bay mang số hiệu 9G1203 rời đường băng sân bay Nội Bài, đưa những hành khách đầu tiên đến Phú Quốc trên tàu Airbus A321. Chuyến kế tiếp từ TP. Hồ Chí Minh và từ Đà Nẵng cũng nhanh chóng cất cánh, tất cả cùng hướng về đảo Ngọc trong ngày đầu tiên hãng chính thức khai thác thương mại.

Trên chuyến bay, mỗi ghế được đặt sẵn bộ quà lưu niệm mang biểu tượng Mặt Trời của hãng. Nhiều hành khách tỏ ra thích thú với món quà dễ thương và không quên lưu lại bức ảnh kỷ niệm cùng bạn bè và gia đình.

Toàn bộ hành khách trong những chuyến bay đầu tiên được phục vụ món bánh đến từ Maison Kayser, thương hiệu bánh Pháp danh tiếng với gần ba thập kỷ phát triển toàn cầu. Nhiều hành khách yêu thích thương hiệu bánh này cho biết việc được thưởng thức “một biểu tượng ẩm thực toàn cầu” như Maison Kayser trên chuyến bay là một điều vô cùng khác biệt và đẳng cấp của Sun PhuQuoc Airways.

Riêng chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Phú Quốc, hành khách còn được tặng thêm “món quà âm nhạc” do nghệ sĩ violin Minh Thúy biểu diễn trực tiếp. Giữa những tầng mây, giai điệu quen thuộc của O Sole Mio, Danuyp hay Hà nội 12 mùa hoa, Nhớ mùa thu Hà Nội... vang lên, mang đến cho những hành khách không khí thư giãn và ấm áp.

Nhiều du khách cũng dành thời gian khám phá cuốn tạp chí S.P.A và cẩm nang S.P.A Visit Phu Quoc - hai ấn phẩm song ngữ được phát hành riêng trên các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways, giúp khách hình dung rõ hơn về điểm đến mình sắp hạ cánh. “Nhờ ấn phẩm này mà tôi đã kịp đánh dấu vài điểm nhất định ghé thăm. Rất hữu ích” - chị Minh Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) nói.

9h20 sáng, chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong nghi thức phun vòi rồng chào mừng. Những hành khách đầu tiên được đại diện địa phương và hãng Sun PhuQuoc Airways nồng nhiệt chào đón.

Mascot “Sunny” trong trang phục cơ trưởng và tiếp viên khuấy động không khí chào mừng bằng những điệu nhảy và cái bắt tay thân thiện.

Nhiều du khách chia sẻ sau chuyến bay về ấn tượng với cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm cũng như bộ đồng phục của tổ bay và hy vọng hãng sẽ sớm có thêm nhiều chuyến bay, đường bay để khách có thêm nhiều lựa chọn.

Chặng Đà Nẵng – Phú Quốc là chuyến bay chào mừng đặc biệt nhân dịp khai trương, dự kiến được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 3/2026. Từ nay đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác ba đường bay nội địa: Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc – TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh./.