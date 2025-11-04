Ngày 4/11: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (4/11) quay đầu giảm khi OPEC+ dự kiến tạm dừng tăng sản lượng, giữa lúc thị trường lo ngại dư cung và nhu cầu suy yếu tại châu Á. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,59 USD/thùng, giảm 0,28%; giá dầu WTI ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 0,56%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm khi OPEC+ dự kiến tạm dừng tăng sản lượng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 4/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,59 USD/thùng, giảm 0,28% (tương đương giảm 0,18 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 0,56% (tương đương giảm 0,34 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới hầu như đi ngang, bất chấp thông tin OPEC+ dự kiến tạm dừng việc tăng sản lượng, trong bối cảnh thị trường chịu sức ép từ lo ngại dư cung và số liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, gọi chung là OPEC+, hôm Chủ nhật đã thống nhất tăng nhẹ sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12 và tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026.

Trong tháng 10, giá dầu Brent và WTI cùng giảm hơn 2%, ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong 5 tháng vào ngày 20/10. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu toàn cầu có thể dư cung tới 4 triệu thùng/ngày trong năm tới. Trong khi đó, OPEC dự báo cung - cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ cân bằng trong năm 2026.

Các nhà phân tích của SEB nhận định việc tạm dừng tăng hạn ngạch trong quý đầu năm tới sẽ không ảnh hưởng đến dự báo dư cung, song cho thấy “OPEC+ vẫn quan tâm đến giá dầu. Điều đó đồng nghĩa năm 2026 sẽ không phải là một năm thảm khốc với ngành dầu mỏ”, báo cáo nêu rõ.

Tại một hội nghị ở Abu Dhabi, các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí châu Âu cũng cảnh báo không nên quá bi quan về triển vọng giá dầu trong năm tới./.