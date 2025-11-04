Ngày 4/11: Giá tiêu tăng, cà phê cao nhất ở mức 117.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (4/11) biến động nhẹ, giữ đà tăng giá từ các phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 146.000 - 148.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không biến động. Hiện giá dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ đà tăng từ các phiên giao dịch trước. Ảnh tư liệu

Giá tiêu trong nước giữ đà tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay biến động nhẹ, giữ đà tăng giá từ các phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 146.000 - 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg; giá tiêu Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng nhẹ 500 đồng/kg, được thu mua ở ngưỡng 146.000 đồng/kg; tại Đồng Nai giao dịch hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động dữ dội tại thị trường Indonesia. Trong khi các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 7.128 USD/tấn, giảm tới 1,19% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng sụt giảm sâu 2,99%, xuống mức 10.064 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.

Giá cà phê đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (4/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi so với ngày hôm qua, đạt mức 116.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước; tại tỉnh Lâm Đồng đạt 115.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai đạt mức 116.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt tăng mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng 159 USD/tấn, đạt mức 4.683 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 cũng tăng 152 USD/tấn, lên mức 4.615 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 14,6 cent/lb, lên mức 406,65 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 11,4 cent/lb, đạt mức 341,05 cent/lb.

Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil lại biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 489,05 cent/lb, giảm 0,15 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 2,7 cent/lb, ở mức 473,3 cent/lb./.