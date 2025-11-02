Ngày 2/11: Cà phê trong nước giảm mạnh, giá tiêu tiếp tục bứt phá

|Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sáng 2/11 dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.
Giá cà phê
Thị trường trong nước, tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm mạnh từ 1.200 - 1.300 đồng/kg. Hiện đang dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 116.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.
Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm sâu 1.300 đồng/kg, đạt 115.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua, đạt mức 116.500 đồng/kg.
Thị trường thế giới: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật lúc 4 giờ 30p sáng (2/11/2025), giá cà phê Robusta tại London giảm đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm 98 USD/tấn, đạt mức 4.524 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 cũng giảm 96 USD/tấn, ở mức 4.463 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 94 USD/tấn, ở mức 4337 USD/tấn.
Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng biến động trái chiều. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 0,85 cent/lb, xuống mức 389,85 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,4 cent/lb, đạt mức 329,75 cent/lb. Trong khi hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,25 cent/lb, đạt 343,55 cent/lb.
Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 475,0 cent/lb, giảm 0,2 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 2,4 cent/lb, ở mức 395,2 cent/lb.
Giá tiêu
Thị trường trong nước, tiếp tục tăng thêm từ 500 - 1.000 đồng/kg, giao dịch quanh mức 145.500 - 148.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 148.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 148.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.
Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg; không biến động so với hôm qua.
Giá tiêu TP. Hồ Chí Minh ở mức 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.
Thị trường thế giới, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 2/11/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ổn định giá so với hôm qua.
Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.213 USD/tấn, không biến động so với phiên trước.
Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này ở mức 10.064 USD/tấn, không biến động so với hôm qua.
Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua.
Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.
Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.
Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn./.