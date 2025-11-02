Ngày 2/11: Cà phê trong nước giảm mạnh, giá tiêu tiếp tục bứt phá

Sáng nay, thị trường cà phê chứng kiến biến động trái chiều trên thị trường thế giới, giảm mạnh tại các tỉnh thành trên cả nước. Riêng giá hồ tiêu tiếp tục tăng thêm từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sáng 2/11 dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.

Giá cà phê

Thị trường trong nước, tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm mạnh từ 1.200 - 1.300 đồng/kg. Hiện đang dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 116.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm sâu 1.300 đồng/kg, đạt 115.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua, đạt mức 116.500 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật lúc 4 giờ 30p sáng (2/11/2025), giá cà phê Robusta tại London giảm đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm 98 USD/tấn, đạt mức 4.524 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 cũng giảm 96 USD/tấn, ở mức 4.463 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 94 USD/tấn, ở mức 4337 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng biến động trái chiều. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 0,85 cent/lb, xuống mức 389,85 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,4 cent/lb, đạt mức 329,75 cent/lb. Trong khi hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,25 cent/lb, đạt 343,55 cent/lb.

Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 475,0 cent/lb, giảm 0,2 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 2,4 cent/lb, ở mức 395,2 cent/lb.

Giá tiêu

Thị trường trong nước, tiếp tục tăng thêm từ 500 - 1.000 đồng/kg, giao dịch quanh mức 145.500 - 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 148.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 148.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg; không biến động so với hôm qua.

Giá tiêu TP. Hồ Chí Minh ở mức 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường thế giới, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 2/11/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.213 USD/tấn, không biến động so với phiên trước.

Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này ở mức 10.064 USD/tấn, không biến động so với hôm qua.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn./.