Trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định

(TBTCO) - Trong bối cảnh môi trường thuế toàn cầu liên tục thay đổi, ngành Thuế Việt Nam đã chủ động tiếp nhận kinh nghiệm từ các quốc gia. Đồng thời tăng cường hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp.

Cục Thuế vừa có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý thuế quốc tế với Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đông Nam Á.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế đến từ Deloitte Nhật Bản, Deloitte Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, trong bối cảnh môi trường thuế toàn cầu liên tục thay đổi với tốc độ nhanh, các nội dung như: Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, Thỏa thuận song phương (MAP), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và thuế tối thiểu toàn cầu đang trở thành tâm điểm quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại xuyên biên giới phát triển mạnh, việc cập nhật các tiêu chuẩn thuế quốc tế và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả có ý nghĩa then chốt. Việt Nam đã chủ động tiếp nhận kinh nghiệm từ các quốc gia, đồng thời tăng cường hợp tác với đối tác như Deloitte để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh cũng chỉ ra những điểm mới trong triển khai APA, thuế tối thiểu toàn cầu, đồng thời đề nghị duy trì cơ chế trao đổi thông tin định kỳ để hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư lớn tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Hiroki Yamakawa, Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản - nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm tra doanh nghiệp lớn - Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản, đánh giá cao nỗ lực cải cách của Cơ quan Thuế Việt Nam.

Ông Hiroki Yamakawa, Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản phát biểu đánh giá cao nỗ lực cải cách của Việt Nam.

“Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong ban hành các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu trong khu vực. Việc đẩy mạnh cơ chế APA/MAP sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác chiến lược giữa Cơ quan Thuế Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục được mở rộng” - ông Hiroki Yamakawa nhận định.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia Deloitte đã trình bày và trao đổi một số nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực thuế quốc tế, tập trung vào ba nhóm chủ đề chính gồm: Thỏa thuận trước về APA và thủ tục MAP nhằm giảm thiểu tranh chấp thuế giữa các quốc gia, tăng tính minh bạch và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với các cập nhật về nguyên tắc áp dụng, các trường hợp tránh trùng lặp thuế và hướng xử lý vướng mắc.

Thuế tối thiểu toàn cầu, trong đó các chuyên gia chia sẻ xu hướng triển khai của nhiều quốc gia, tác động đến doanh nghiệp đa quốc gia và những điểm trọng yếu cơ quan thuế cần lưu ý trong giai đoạn chuẩn bị.

Những nội dung trao đổi đến từ chuyên gia của Deloitte Nhật Bản đã cung cấp thêm góc nhìn thực tiễn, hỗ trợ Cơ quan Thuế Việt Nam hoàn thiện quy trình quản lý và nâng cao năng lực áp dụng các chuẩn mực quốc tế.

“Cục Thuế ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác chuyên môn giữa hai bên, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức tư vấn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Với tinh thần hợp tác và trách nhiệm, Cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chuyên môn được trao đổi, phục vụ mục tiêu quản lý thuế hiện đại, minh bạch và bền vững” - Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh./.