Cục Thuế tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế, hướng tới hệ thống thuế hiện đại

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số của ngành Thuế với Công ty EY Việt Nam. Dự buổi làm việc có ông Seah Chin Siong - đại diện Công ty EY Việt Nam - nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Phát biểu buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, trong bối cảnh ngành Thuế Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển ngành Thuế đến năm 2030, việc học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia có hệ thống quản lý thuế tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Mục tiêu của ngành Thuế không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ, mà là chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng thông minh, tự động hóa và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

“Cơ quan Thuế Việt Nam luôn xác định chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, mở rộng cơ sở thu, giảm chi phí tuân thủ, tăng tính minh bạch, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình đó, việc hợp tác, trao đổi chuyên môn với các công ty quốc tế như EY là cơ hội quý báu giúp Cơ quan Thuế Việt Nam có thêm những góc nhìn thực tiễn, phù hợp với bối cảnh Việt Nam” - Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch Công ty EY Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi được đồng hành cùng Cục Thuế. Trong những năm qua, EY Việt Nam và mạng lưới EY toàn cầu đã luôn đồng hành cùng ngành Tài chính nói chung và Cục Thuế nói riêng trong nhiều chương trình cải cách chính sách và hiện đại hóa quản lý.

Ông Seah Chin Siong - nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Cơ quan Thuế Singapore (IRAS) phát biểu cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi tập trung vào chuyển đổi mô hình quản lý thuế theo đối tượng. Ảnh: Phương Thảo

EY nhận thấy rằng, Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề quan trọng, khi chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia quốc tế Seah Chin Siong về tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng chuyển đổi số ngành thuế.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Seah Chin Siong cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng khi tập trung vào chuyển đổi mô hình quản lý thuế theo đối tượng kết hợp chức năng, đồng thời triển khai ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo để quản lý rủi ro, dự báo nguồn thu và hỗ trợ người nộp thuế.

“Với tầm nhìn chiến lược, đội ngũ lãnh đạo năng động và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như EY, ngành Thuế Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những hệ thống quản lý thuế điện tử hiện đại hàng đầu khu vực ASEAN trong tương lai gần” - ông Seah Chin Siong bày tỏ tin tưởng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cũng gửi lời cảm ơn đến ông Seah Chin Siong và đại diện Công ty EY Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần giúp Cục Thuế Việt Nam có thêm những gợi mở quan trọng trong quá trình hoàn thiện kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định, Cục Thuế sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tận dụng tri thức và công nghệ tiên tiến để hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hướng tới nền tài chính số minh bạch, hiệu quả và bền vững./.