Cục Thuế cùng Agribank gỡ bỏ mọi rào cản để hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai

(TBTCO) - Chiều 3/12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh, lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh toàn ngành Tài chính đang nỗ lực triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo nguồn thu ngân sách quốc gia được phát triển theo hướng lâu dài và vững chắc.

Đây không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của tất cả các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ phát biểu tại lễ ký kết.

Agribank vinh dự được đồng hành cùng Cục Thuế trong nhiệm vụ mang tầm chiến lược này và cam kết sẽ phát huy tối đa nguồn lực, nền tảng công nghệ và mạng lưới rộng lớn trên toàn quốc của mình để đóng góp thiết thực cho sự nghiệp cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Thuế, vì lợi ích của quốc gia và sự thịnh vượng của nhân dân.

Trải qua gần 4 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Agribank luôn được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó những trọng trách lớn lao: là lực lượng chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là trụ cột bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và là một trong những định chế có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Trong khuôn khổ hợp tác, Agribank sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để triển khai các nội dung trọng tâm: hỗ trợ mở tài khoản và nộp thuế điện tử, tích hợp thanh toán với hóa đơn điện tử, thúc đẩy sử dụng máy tính tiền theo quy định, tổ chức các điểm tư vấn trực tiếp ngay tại cơ sở, kết hợp truyền thông rộng rãi để hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận và làm quen”. - Ông Tô Huy Vũ,

Chủ tịch HĐTV Agribank

Là ngân hàng 100% vốn nhà nước và có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống ngân hàng với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài khắp mọi miền Tổ quốc, Agribank đã hiện diện nơi người dân cần nhất: từ đồng bằng đến miền núi, từ biên giới đến hải đảo, bền bỉ thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tài chính toàn diện “đưa vốn, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần nhất với người dân”.

Chủ tịch HĐTV Agribank cho biết, trong suốt hành trình phát triển của mình, Agribank luôn nhất quán một triết lý xuyên suốt: người dân, hộ sản xuất, hộ kinh doanh chính là trung tâm của mọi hoạt động. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo trên cả nước, là nền tảng góp phần tạo nên sức sống và sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.

Với hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó 2,2 triệu hộ thuộc diện quản lý thuế, chủ trương chuyển đổi mô hình thuế từ khoán sang kê khai mà Bộ Tài chính và Cục Thuế đang triển khai là bước đi đúng đắn, kịp thời và mang tầm chiến lược. Chủ trương này không chỉ giúp tăng cường minh bạch, kỷ cương ngân sách, mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững, tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, từng bước vận hành theo mô hình kinh doanh hiện đại và văn minh hơn.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Chủ trương này cũng tạo ra động lực quan trọng giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn: từng bước tiếp cận sâu rộng với các dịch vụ tài chính chính thức, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, và vận hành theo mô hình kinh doanh văn minh, hiệu quả, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số.

“Thỏa thuận hợp tác được ký kết hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ định hướng sự hợp tác về mặt kỹ thuật hay quy trình, mà còn là sự thống nhất về mục tiêu, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của cả 2 bên trong việc đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa nền tài chính quốc gia” - ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐTV Agribank yêu cầu mỗi Chi nhánh Agribank phải chủ động làm việc với Cục Thuế và các Thuế địa phương; thành lập ngay các tổ hỗ trợ hộ kinh doanh; xây dựng kế hoạch hành động chi tiết theo tuần, theo tháng; đồng thời báo cáo kịp thời, đầy đủ về trụ sở chính để theo dõi, đánh giá và chỉ đạo tiếp theo.

Nền tảng để Cục Thuế và Agribank mở rộng hợp tác trong tương lai

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt khi chỉ còn gần một tháng nữa là đến thời điểm 1/1/2026 - dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chủ trương xóa bỏ thuế khoán của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là cơ hội để Cục Thuế tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi được triển khai đồng bộ, thuận lợi và hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, trong nhiều năm qua, Agribank luôn là đối tác đồng hành tin cậy của cơ quan thuế, tiên phong phối hợp triển khai các giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý và thu nộp ngân sách nhà nước. Với bề dày lịch sử và mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc, Agribank đã hỗ trợ đa dạng các phương thức thu nộp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nhanh chóng, an toàn, thuận tiện.

Đại diện Cục Thuế và Agribank ký kết biên bản thỏa thuận.

Agribank cũng phối hợp hiệu quả với cơ quan thuế trong truyền - nhận dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan thuế, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, và tích hợp các phương thức nộp thuế trên các nền tảng thuế điện tử, đặc biệt là eTax Mobile. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý, và tăng tính minh bạch trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, ngành Thuế đang triển khai một bước cải cách quan trọng, không chỉ đổi mới mô hình quản lý thuế, mà còn tạo động lực nâng cao năng lực quản trị, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Chính sách chuyển đổi này hướng tới xây dựng một hệ thống quản lý thuế hiện đại, thống nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Trong bối cảnh đó, Agribank tiếp tục thể hiện rõ vai trò kết nối giữa cơ quan thuế và hộ kinh doanh, thông qua việc triển khai các giải pháp số tích hợp tiện ích nộp thuế, mở rộng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tích cực phối hợp truyền thông, hướng dẫn để hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

Đặc biệt, Agribank đã triển khai gói giải pháp chuyển đổi số đồng bộ, chi phí thấp, giúp các hộ kinh doanh từng bước chuẩn hóa quản trị và minh bạch doanh thu, theo hướng kết nối dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý thuế. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể ghi nhận doanh thu theo thời gian thực, giảm tối đa ghi chép thủ công, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và tập trung hơn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

“Thỏa thuận hợp tác hôm nay vì vậy không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức quản lý thuế, mà còn là nền tảng để hai bên mở rộng các nội dung hợp tác trong tương lai, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tài chính - thuế minh bạch, thuận tiện, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Trần Mạnh Nam - Giám đốc Khối doanh nghiệp Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) cho biết, VNPAY sẽ cung cấp miễn phí cho hộ kinh doanh từ nay đến hết năm 2028 bộ giải pháp bao gồm: phần mềm quản lý bán hàng, giải pháp hóa đơn điện tử (VNPAY-Invoice), dịch vụ truyền - nhận hóa đơn (TVAN), giải pháp lưu trữ hóa đơn 10 năm (trên VNPAY Cloud), giải pháp chữ ký số (VNPAY-CA).

Đại diện VNPAY khẳng định, gói giải pháp VNPAY đang triển khai với hộ kinh doanh có ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay. Như vậy, từ nay đến hết năm 2028, hộ kinh doanh không còn phải băn khoăn, lo lắng các giải pháp công nghệ sẽ làm tăng chi phí kinh doanh, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của hộ kinh doanh khi chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Cũng tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng và bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban Pháp chế (Cục Thuế) đã trải nghiệm trực tiếp mua hàng của hộ kinh doanh qua ứng dụng bán hàng, thanh toán và xuất hóa đơn do VNPAY phát triển. Chỉ trong vài giây, việc mua hàng, thanh toán và xuất hóa đơn của hộ kinh doanh đã được thực hiện thành công./.