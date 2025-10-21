Nâng cao năng lực phân tích báo cáo tài chính cho công chức ngành Thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng “Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính; xác định rủi ro của báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế” cho công chức thuế.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh gửi lời chào mừng tới quý vị đại biểu, giảng viên và toàn thể học viên tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính”, mở đầu cho chuỗi chương trình đào tạo phối hợp giữa Cục Thuế và VACPA tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ.

Phó Cục trưởng cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức thuế là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng ngành Thuế chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, hiệu quả.

Chủ tịch VACP Vũ Thị Mai phát biểu tại lễ khai giảng khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, công chức thuế cần có năng lực phân tích, đọc hiểu báo cáo tài chính - kỹ năng quan trọng phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Khóa học này thực hiện theo Biên bản hợp tác giữa Cục Thuế và VACPA ký tháng 7/2025, thể hiện chủ trương của Bộ Tài chính về tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và các tổ chức nghề nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy minh bạch, tuân thủ pháp luật về thuế, kế toán và kiểm toán.

“Khóa học sẽ trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về phân tích báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa kế toán và thuế, cập nhật chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và đánh giá tác động đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp - những nội dung rất cần thiết trong thực tiễn công tác hiện nay” - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Các học viên tham gia lễ khai giảng khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VACP Vũ Thị Mai đây là cơ hội để công chức ngành Thuế nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

“Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Thuế và VACPA, khóa bồi dưỡng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế. Mong rằng các các công chức thuế sẽ học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để khóa học đạt kết quả cao nhất” - Chủ tịch VACP Vũ Thị Mai bày tỏ tin tưởng.

Khóa bồi dưỡng “Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính; xác định rủi ro của báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành Thuế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Thuế và VACPA không chỉ giúp tăng cường năng lực chuyên môn, kỹ năng phân tích, nhận diện rủi ro tài chính cho đội ngũ công chức thuế, mà còn tạo nền tảng cho việc áp dụng chuẩn mực quốc tế vào thực tiễn quản lý thuế tại Việt Nam./.