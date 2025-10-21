Hải quan khu vực VI công bố kết quả đánh giá hài lòng của doanh nghiệp

(TBTCO) - Ngày 21/10/2025, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức Lễ công bố Quyết định kết quả triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành, quản lý cấp cơ sở (CDCI) năm 2025.

Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, đây là năm đầu tiên đơn vị thực hiện đánh giá CDCI. Việc triển khai hoạt động này có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, đánh giá khách quan mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác quản lý, phục vụ và tạo thuận lợi thương mại của các đơn vị hải quan trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CTV

Chi cục đã phát ra tổng cộng 1.268 phiếu khảo sát, trong đó có 701 doanh nghiệp trong tỉnh và 567 doanh nghiệp ngoài tỉnh. Kết quả, thu về 399 phiếu khảo sát hợp lệ, phản ánh chân thực và toàn diện ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả cho thấy, các đơn vị hải quan cửa khẩu thuộc Chi cục đã có nhiều nỗ lực đổi mới trong công tác quản lý, phục vụ doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và tạo môi trường xuất nhập khẩu thuận lợi, minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hải quan khu vực VI cho rằng, kết quả khảo sát không chỉ là thước đo khách quan về chất lượng điều hành, mà còn là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục tồn tại, hướng đến mục tiêu “Hải quan chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả - Phục vụ”. Cơ quan hải quan khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, cải cách dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại qua địa bàn, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp minh bạch - chuyên nghiệp - hiệu quả, theo phương châm: ‘Làm gương - Kỷ cương - Bứt phá” nhằm “bứt phá giới hạn cải cách” trong thời gian tới.

Trọng tâm sẽ là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giám sát hàng hóa. Nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh người công chức hải quan chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm. Chủ động lắng nghe và tiếp thu ý kiến doanh nghiệp, kịp thời điều chỉnh quy trình, thủ tục còn bất cập. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và văn hóa công vụ, tạo môi trường làm việc năng động, hiện đại.