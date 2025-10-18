(TBTCO) - Nhanh chóng sắp xếp hoạt động bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, tính đến giữa tháng 10, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu ngân sách trên 16.394 tỷ đồng, đạt hơn 91% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2025.

Thực hiện Quyết định số 2019/QĐ-BTC (ngày 11/6/2025) của Bộ Tài chính, từ ngày 1/7/2025, Hải quan khu vực X được giao quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn 2 tỉnh: Thanh Hóa và Sơn La, trụ sở đặt tại tỉnh Thanh Hóa.

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 16.394 tỷ đồng. Ảnh: CTVAH

Đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện các nội dung công việc liên quan để ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình mới (tiếp nhận Hải quan Sơn La và Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập từ Chi cục Hải quan khu vực VII, đồng thời bàn giao Hải quan Ninh Bình cho Chi cục Hải quan khu vực IV) và vận hành thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo tính liên tục đối với hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn quản lý.

Hiện tại, Hải quan khu vực X có 6 đơn vị phòng, đội và tương đương; 5 hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.

Trong quá trình hoạt động, Hải quan khu vực X luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Hải quan và chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý, cùng sự quan tâm phối hợp từ các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Tính từ đầu năm đến ngày 14/10/2025, đơn vị đã thu ngân sách 16.394,58 tỷ đồng, đạt 91,06% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng).

Trong đó, số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 16.376 tỷ đồng, đạt 90,98% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao, riêng số thu từ nguồn dầu thô nhập khẩu đạt 13.058,73 tỷ đồng, chiếm 79,7% tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 18,44 tỷ đồng, tăng 514% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 368% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao.