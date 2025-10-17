(TBTCO) - Theo số liệu thống kê sơ bộ được Cục Hải quan công bố ngày 17/10, trong tháng 9/2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 17.295 chiếc (tương ứng trị giá đạt 402 triệu USD), tăng 6,3% (tăng 1.021 chiếc) so với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 9 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 7.452 chiếc, tăng 11,7% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 4.279 chiếc, giảm 20% và nhập từ Trung Quốc với 4.095 chiếc, tăng 28,4% so với tháng trước. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 15.826 chiếc, tăng 4,1% so với tháng trước và chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 9 tháng/2024 và 9 tháng/2025. Nguồn: CHQ

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 9/2025, có 12.599 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt 235 triệu USD, chiếm tới 72,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng 4,2% (tương đương tăng 508 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 6.533 chiếc, tăng 8,1% (tương ứng tăng 488 chiếc) và thành phố Hồ Chí Minh với 6.066 chiếc, tăng 0,3% (tương ứng tăng 20 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 9/2025 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 7.452 chiếc, tăng 11,8%; xuất xứ từ Thái Lan với 3.451 chiếc, giảm 11,1% so với tháng trước. Bên cạnh đó, trong tháng 9/2025, nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống còn có xuất xứ từ Nhật Bản với 525 chiếc, tăng mạnh 98,1% so với tháng trước; xuất xứ Trung Quốc với 415 chiếc, giảm 43,6%; xuất xứ Đức với 382 chiếc, gấp 3,5 lần…

Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 7 thị trường này đạt 11.843 chiếc, tăng 2,5% so với tháng trước và chiếm 94% tổng lượng xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Đối với xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9/2025 là 2.282 chiếc, với trị giá đạt 66 triệu USD; giảm 13,8% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.426 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 43,8% so với tháng trước và có 812 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan, giảm 44,3%.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 9/2025 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn với 1.231 chiếc, tăng 38,2%; thành phố Hồ Chí Minh với 439 chiếc, giảm 16,4%; Hải Phòng với 418 chiếc, giảm 46,9%; Cao Bằng với 191 chiếc, tăng 89,1%... so với tháng trước.