Thuế TP. Đà Nẵng: Thuế cơ sở 2 tập huấn các giải pháp thanh toán số và phổ biến chính sách mới

(TBTCO) - Mới đây, Thuế Cơ sở 2 (Thuế TP. Đà Nẵng) phối hợp cùng công ty cổ phần VNPAY tổ chức Hội nghị tập huấn cho hộ kinh doanh về các giải pháp thanh toán số và phổ biến một số chính sách thuế mới.

Hội nghị với sự tham dự của gần 400 hộ kinh doanh, chia làm hai buổi sáng và chiều (mỗi buổi gần 200 hộ). Thành phần tham dự chủ yếu là các hộ kinh doanh tại các tuyến đường trung tâm phường Hải Châu như Trần Phú, Bạch Đằng, Lê Duẩn, cùng các khu vực chợ Hàn, chợ Cồn - những địa điểm có hoạt động thương mại sôi nổi và lượng giao dịch lớn.

Ông Bùi Công Phương - Trưởng Thuế Cơ sở 2 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Công Phương - Trưởng Thuế Cơ sở 2 nhấn mạnh, ngành Thuế luôn đồng hành cùng người nộp thuế, hỗ trợ tối đa để các hộ kinh doanh thích ứng nhanh với những thay đổi chính sách, hướng đến quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, ông Trần Dương - Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế đã giới thiệu các chính sách thuế mới trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026, đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile.

Tiếp đến, đại diện Công ty cổ phần VNPAY cùng các đơn vị cung cấp giải pháp khác như Viettel, MISA, SoftDreams… đã giới thiệu các giải pháp thanh toán số và gói hỗ trợ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng hộ kinh doanh.

Toàn cảnh hội nghị.

Các giải pháp này không chỉ giúp thuận tiện trong thanh toán và quản lý doanh thu, mà còn hỗ trợ kết nối trực tiếp dữ liệu hóa đơn điện tử với hệ thống quản lý thuế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý của ngành và đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP.