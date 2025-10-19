Ngày 19/10: Giá bạc Phú Quý giảm sốc

Sáng nay, giá bạc thế giới dừng tại mốc 51,914 USD/oune, không thay đổi so với phiên 18/10. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Đặc biệt, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) giảm tới 85.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên 18/10.

Sáng 19/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 19/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.985.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.046.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 82.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 85.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 18/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.696.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.726.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 18/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.698.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.732.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 18/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 19/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.696.000 1.726.000 1.698.000 1.732.000 1 kg 45.234.000 46.032.000 45.286.000 46.183.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.704.000 1.734.000 1.706.000 1.736.000 1 kg 45.440.000 46.244.000 45.482.000 46.295.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.985.000 2.046.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 52.933.201 54.559.864

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:38:29 sáng 19/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914 USD/oune, không thay đổi so với phiên sáng 18/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.368.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.373.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên sáng 17/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:38:29 sáng 19/10/2025

Giá bạc giao ngay sụt giảm sau khi chạm mức cao nhất nhiều năm là 54,49 USD/ounce, cho thấy khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Theo chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk, dù xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế, nhưng đà giảm này khiến giới đầu tư thận trọng hơn, chờ tín hiệu xác nhận đỉnh tạm thời.

Theo James Hyerczyk, nếu tâm lý thị trường tiếp tục tiêu cực, giá bạc có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu giá nhanh chóng quay lại vùng 54,49 USD/ounce, xu hướng giảm sẽ mất hiệu lực và thị trường có thể phục hồi đà tăng./.