Ngày 17/10: Giá bạc nối dài đà tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp tục tăng, vượt mốc 53,179 USD/oune. Trong nước, các thương hiệu cũng không ngoại lệ, khi tăng tới 25.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 16/10, riêng giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) có mức tăng khiêm tốn.

Sáng 17/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,179 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 2.028.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.091.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 16/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.729.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.759.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 25.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 16/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 1.731.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.765.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 25.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 16/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 17/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.729.000 1.759.000 1.731.000 1.765.000 1 kg 46.106.000 46.904.000 46.158.000 47.055.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.737.000 1.767.000 1.738.000 1.769.000 1 kg 46.312.000 47.116.000 46.354.000 47.167.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.028.000 2.091.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 54.079.865 55.759.861

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:49:19 sáng 17/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,179 USD/oune, tăng 0,189 USD/oune so với phiên sáng 16/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.425.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.430.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 28.000 đồng/oune ở chiều mua và bán ra so với phiên sáng 16/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:49:19 sáng 17/10/2025

Thị trường bạc vẫn giao dịch sôi động. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng, cần thận trọng vì đà tăng của bạc đã quá mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Giá bạc có lúc tăng lên quanh mốc 52 USD/ounce, nhưng nhanh chóng giảm trở lại. Diễn biến này cho thấy lực bán đang xuất hiện trở lại. Nhà đầu tư nên hạn chế mở vị thế lớn, đặc biệt khi vàng vẫn giữ được sức mạnh còn bạc lại có dấu hiệu dao động khó lường", Christopher Lewis đánh giá.

Vị chuyên gia cho biết, thực tế, vàng và bạc không hoàn toàn cùng một thị trường. Bạc ngoài vai trò kim loại quý còn là kim loại công nghiệp, nên chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như nhu cầu sản xuất và xu hướng công nghệ đặc biệt là làn sóng đầu tư vào AI. Bên cạnh đó, việc nhiều người cho rằng vàng đã quá đắt cũng khiến dòng tiền chuyển sang bạc.

"Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 48 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng bán tháo mạnh. Bạc là tài sản có độ rủi ro cao, nên khi biến động, giá thường giảm rất nhanh và mạnh", chuyên gia Christopher Lewis nhận định./.