Ngày 19/10: Giá heo ổn định trên thị trường cả nước

Sáng nay, giá heo hơi trên thị trường cả nước không ghi nhận mức biến động mới, hiện giao động từ 49.000 đến 53.000 đồng/kg.

Sáng 19/10, giá heo ổn định trên thị trường cả nước

Thị trường miền bắc: Không có sự biến động so với ngày hôm trước. Hiện duy trì trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tại Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên hiện đạt mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Cùng mức, giá heo tại Sơn La lên mức 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ vẫn ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, 52.000 đồng/kg. Hải Phòng vẫn neo ở mức cao là 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên: Cũng không ghi nhận biến động, giá phổ biến từ 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng ở mức 53.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất khu vực.

Tại Khánh Hòa và Lâm Đồng hiện giá heo được giao dịch lần lượt ở mức 51.000 và 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại như Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế giữ nguyên ở 52.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi duy trì 51.000 đồng/kg, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam: Giá dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Riêng tại Cà Mau và Đồng Tháp giá ở mức 50.000 đồng/kg, An Giang là 51.000 đồng/kg, Vĩnh Long xuống mức 49.000 đồng/kg. Trong khi giá heo ở Cần Thơ xuống 50.000 đồng/kg./.