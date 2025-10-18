Ngày 18/10: Giá lúa ổn định, gạo nguyên liệu neo cao

Thị trường lúa gạo trong nước ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần, hiện lúa tươi dao động 5.000 – 6.000 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá cũng chững lại do Philippines và Indonesia siết nhập khẩu.

Sáng 18/10, lúa tươi giống IR 50404 phổ biến 5.000 – 5.200 đồng/kg

Thị trường trong nước

Ghi nhận tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giá lúa, gạo duy trì trạng thái ổn định. Ở nhóm lúa tươi, giống IR 50404 phổ biến 5.000 – 5.200 đồng/kg, OM 5451 giữ ở mức 5.400 – 5.600 đồng/kg, còn Đài Thơm 8 dao động 5.800 – 6.000 đồng/kg.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, giá vẫn neo cao. OM 18 dao động 8.500 – 8.700 đồng/kg; IR 504 ở mức 7.900 – 8.050 đồng/kg; OM 5451 quanh 8.100 – 8.200 đồng/kg; OM 380 giữ 7.800 – 7.900 đồng/kg; CL 555 đạt 8.150 – 8.250 đồng/kg.

Gạo thành phẩm cũng ổn định: OM 380 dao động 8.800 – 9.000 đồng/kg, IR 504 ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ dân sinh, giá bán lẻ gạo không biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; Jasmine 16.000 – 18.000 đồng/kg.

Các loại gạo thơm Thái, gạo Nhật, gạo Sóc Thái giữ mức 20.000 – 22.000 đồng/kg, còn nhóm gạo trắng thông dụng phổ biến 13.000 – 16.000 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 16/10, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam vẫn chào bán 372 – 376 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm 420 – 450 USD/tấn, còn Jasmine dao động 486 – 490 USD/tấn. Trên thị trường quốc tế, gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức 364 – 368 USD/tấn, của Pakistan 347 – 351 USD/tấn, trong khi Thái Lan thấp nhất chỉ 335 – 339 USD/tấn.

Tuy giá chưa biến động mạnh, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đối diện khó khăn khi Philippines và Indonesia – hai thị trường lớn nhất – đồng loạt siết chặt chính sách nhập khẩu. Philippines tạm ngừng tiếp nhận đơn hàng trong 60 ngày từ đầu tháng 9 và đang cân nhắc kéo dài đến cuối năm.

Số liệu cho thấy lượng gạo xuất sang thị trường này trong tháng 9 giảm hơn 93% về khối lượng và 92% về giá trị so với tháng 8.

Indonesia – thị trường lớn thứ hai – cũng duy trì hạn ngạch nhập khẩu chặt chẽ, khiến nhiều hợp đồng bị hoãn hoặc tạm treo.

Kết quả là tổng sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9 chỉ đạt hơn 466.000 tấn, trị giá 232 triệu USD, giảm gần một nửa so với tháng trước. Hiện có khoảng 500.000 tấn gạo vẫn đang nằm trong kho chờ thông quan./.