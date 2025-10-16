Ngày 16/10: Giá bạc Quý Phú bật tăng mạnh

|Sáng 16/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,990 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 16/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 2.021.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.084.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 54.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 15/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.704.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.734.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 15/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 1.706.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.740.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 48.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 15/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 16/10/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.704.000
|
1.734.000
|
1.706.000
|
1.740.000
|
|
1 kg
|
45.443.000
|
46.241.000
|
45.495.000
|
46.392.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.712.000
|
1.742.000
|
1.713.000
|
1.748.000
|
|
1 kg
|
45.649.000
|
46.453.000
|
45.691.000
|
46.604.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 16/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.021.000
|
2.084.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
53.893.199
|
55.573.194
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:42 sáng 16/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,990 USD/oune, tăng 0,91 USD/oune so với phiên sáng 15/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.397.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.402.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 38.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 37.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 15/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:42 sáng 16/10/2025