Ngày 16/10: Giá bạc Quý Phú bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu tăng. Trong nước, chỉ sau 1 phiên dừng tăng, sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) điều chỉnh tăng tới 56.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sáng 16/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,990 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 16/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 2.021.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.084.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 54.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 15/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.704.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.734.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 15/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 1.706.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.740.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 48.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 15/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 16/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.704.000 1.734.000 1.706.000 1.740.000 1 kg 45.443.000 46.241.000 45.495.000 46.392.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.712.000 1.742.000 1.713.000 1.748.000 1 kg 45.649.000 46.453.000 45.691.000 46.604.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 16/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.021.000 2.084.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 53.893.199 55.573.194

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:42 sáng 16/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,990 USD/oune, tăng 0,91 USD/oune so với phiên sáng 15/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.397.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.402.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 38.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 37.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 15/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:42 sáng 16/10/2025