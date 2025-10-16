Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

(TBTCO) - Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đảng bộ thành phố Hà Nội khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Tham dự Đại hội có đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, cá nhân, tập thể tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là sự tham dự của 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho 136 Đảng bộ trực thuộc và gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ TP. Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, Thành ủy tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII theo đúng tinh thần của Chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Thủ đô Hà Nội cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng mà thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Mặt trân Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được triển khai toàn diện, đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới; tích cực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí đầu tầu, động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; công tác xây dựng và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi trội; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. TP. Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”.

"Tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng" - bà Hoài nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm bên lề Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII.