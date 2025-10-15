Ngày 15/10: Giá heo hơi giao động từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (15/10) tiếp tục duy trì ổn định trên cả ba miền, chỉ ghi nhận giảm nhẹ tại một địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên. Hiện giá thu mua trong nước phổ biến từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trên cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định, không ghi nhận biến động mới so với hôm trước. Cụ thể, các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giữ giá ở mức 53.000 đồng/kg.

Lai Châu và Sơn La hiện thu mua heo hơi ở mức thấp hơn, đạt 52.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất khu vực tiếp tục ghi nhận tại Hà Nội, Hải Phòng với 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì quanh mức 52.000 - 54.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Tại miền Trung -Tây Nguyên, giá heo hơi tại Đắk Lắk giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống còn 50.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ nguyên giá so với hôm trước: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Khánh Hòa duy trì mức 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi vẫn thu mua ở 51.000 đồng/kg; trong khi Gia Lai ổn định tại 50.000 đồng/kg và Lâm Đồng vẫn là nơi có giá cao nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục đi ngang tại tất cả các địa phương. Theo đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg; Cà Mau, An Giang và Cần Thơ ổn định ở 53.000 đồng/kg; Đồng Tháp duy trì 52.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay duy trì quanh mức 50.000 - 54.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.

Nhìn chung giá heo hơi hôm nay đi ngang trên cả nước, ngoại trừ Đắk Lắk giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất hiện ghi nhận tại Gia Lai, Đắk Lắk và Vĩnh Long với 50.000 đồng/kg, trong khi cao nhất vẫn ở 54.000 đồng/kg tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh./.