Doanh nghiệp tăng tốc mua lại trái phiếu trước hạn

(TBTCO) - Trong tuần từ 6/10 - 10/10, thị trường ghi nhận hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu được doanh nghiệp mua lại, nâng tổng giá trị lũy kế từ đầu năm lên gần 239.000 tỷ đồng, tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo tuần từ ngày 6/10 - 10/10 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tuần qua, thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10 với tổng giá trị 3.640 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành đạt 424.392 tỷ đồng, trong đó có 24 đợt phát hành ra công chúng trị giá 48.284 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị, và 346 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 376.108 tỷ đồng, tương đương 88,6%.

Nguồn: VBMA

Song song với hoạt động phát hành, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Trong tuần đầu tháng 10, tổng giá trị mua lại đạt 1.561 tỷ đồng, nâng lũy kế từ đầu năm lên 238.665 tỷ đồng, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu về quy mô mua lại, chiếm khoảng 66,4% tổng giá trị, tương đương 158.373 tỷ đồng.

Dữ liệu từ VBMA cũng cho biết, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn trong thời gian còn lại của năm 2025 là khoảng 45.007 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17.528 tỷ đồng, tương ứng 38,9% tổng giá trị đáo hạn, phản ánh áp lực thanh toán vẫn tập trung ở lĩnh vực này. Nhóm ngân hàng đứng thứ hai với 12.881 tỷ đồng, chiếm 28,6%.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt 5.492 tỷ đồng trong tuần qua, giảm 9,9% so với tuần trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt xấp xỉ 1,051 triệu tỷ đồng.