Thuế TP. Hà Nội trao ủng hộ người dân khắc phục hậu quả bão số 11

(TBTCO) - Để hỗ trợ người dân xã Trung Giã và xã Đa Phúc - TP. Hà Nội (huyện Sóc Sơn cũ) sớm vượt qua khó khăn sau bão lũ, Thuế TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao ủng hộ xã Trung Giã 200 triệu đồng, ủng hộ xã Đa Phúc 200 triệu đồng; cùng đó, Thuế cơ sở 18 TP. Hà Nội cũng đã trao ủng hộ 2 xã mỗi xã 10 triệu đồng.

Sau bão số 11, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, khiến một số khu vực tại xã Trung Giã và xã Đa Phúc - TP. Hà Nội (huyện Sóc Sơn cũ) bị ngập úng, người dân bị cô lập trên diện rộng. Nước lũ dâng cao đã gây thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản của người dân.

Do ảnh hưởng của lũ, các khu vực này đều bị cắt điện, thiếu nước sinh hoạt nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ với những tổn thất của người dân, Thuế TP. Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao ủng hộ người dân 2 xã Trung Giã, xã Đa Phúc, hỗ trợ giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Mặc dù khó khăn vẫn còn ở phía trước, song cán bộ công chức, người lao động ngành Thuế Thủ đô luôn chung sức, đồng lòng hướng đến người dân vùng lũ, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm Trưởng Thuế TP. Hà Nội chia sẻ tại buổi trao ủng hộ người dân 2 xã Trung Giã và Đa Phúc.

Một số hình ảnh Thuế TP. Hà Nội trao ủng hộ người dân 2 xã Trung Giã và Đa Phúc (Ảnh: Văn phòng Thuế Hà Nội):