Tỷ giá USD hôm nay (13/10): Thế giới tăng nhẹ, trong nước giảm mạnh

Sáng ngày 13/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.112 VND/USD, giảm 16 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,08%, hiện ở mức 99,06.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.922 VND/USD - 26.334 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.114 - 26.384 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.114 đồng 26.384 đồng Vietinbank 26.140 đồng 26.367 đồng BIDV 26.140 đồng 26.367 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.615 - 30.521 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.716 đồng 31.282 đồng Vietinbank 30.146 đồng 31.451 đồng BIDV 30.164 đồng 31.342 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.47 đồng 177.04 đồng Vietinbank 168.86 đồng 178.36 đồng BIDV 170.10 đồng 177.62 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD chợ đen tính đến 6h55 ngày 13/10/2025, vẫn giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên trước đó, giao dịch quanh mốc 26.776 - 26.876 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,08%, hiện ở mức 99,06.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh, ghi nhận mức tăng đáng kể so với đồng EUR và đồng Yên. Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các yếu tố chính trị trong và ngoài nước đã nổi lên, trở thành tâm điểm chi phối tâm lý thị trường. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, cùng những diễn biến phức tạp tại Pháp và Nhật Bản, đã thúc đẩy xu hướng né tránh rủi ro của giới đầu tư, qua đó giúp đồng bạc xanh tăng mạnh.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) trong tuần có thời điểm vượt ngưỡng 99,50, trước khi chịu áp lực điều chỉnh nhẹ về dưới mức 99,00 do lo ngại leo thang căng thẳng thương mại. Mặc dù vậy, chỉ số DXY vẫn duy trì trong vùng củng cố tích cực, thể hiện kỳ vọng vững vàng của giới đầu tư về vị thế của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone công bố doanh số bán lẻ tháng 8 tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của giới chuyên gia. Cùng thời điểm, trong phiên điều trần trước Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu, Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định ngân hàng đã đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, đồng thời cho rằng kinh tế khu vực “đang trong tình thế tốt”. Tuy nhiên, những đánh giá lạc quan này chưa đủ để xua tan tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tỷ giá EUR/USD tiếp tục chịu áp lực giảm.

Tại châu Á, đồng Yên chịu tác động tiêu cực khi thị trường xuất hiện đồn đoán rằng tân lãnh đạo đảng cầm quyền, bà Sanae Takaichi, có thể thúc đẩy tăng chi tiêu tài khóa và nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng yên giảm mạnh, buộc Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải theo dõi sát sao diễn biến của đồng nội tệ.

Đồng USD nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trong quý cuối cùng của năm. Sự kết hợp giữa bất ổn chính trị, rủi ro thương mại và triển vọng kinh tế không chắc chắn tiếp tục tạo điều kiện để đồng bạc xanh giữ vững vai trò là “nơi trú ẩn” đáng tin cậy của thị trường tài chính quốc tế./.