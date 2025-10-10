(TBTCO) - Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10, chính thức đưa thị trường vàng vào giai đoạn vận hành theo cơ chế mới.

Chiều ngày 10/10, Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 9/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10.

Từ ngày 10/10, thị trường vàng chính thức vận hành theo cơ chế mới. Ảnh minh hoạ.

Thông tư này gồm 09 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Việc xây dựng, điều chỉnh và cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và thời hạn nộp hồ sơ xin cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong năm 2025 được áp dụng căn cứ trên tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 Thông tư này.

Về hiệu lực thi hành, Ngân hàng Nhà nước cho biết, các Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Giấy phép đó hết hiệu lực.

Thời điểm bắt đầu kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quy định tại Chương VI Thông tư này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31/3/2026.

"Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2025" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Về cơ chế cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu (Hội đồng xây dựng hạn mức). Hội đồng xây dựng hạn mức do Phó Thống đốc phụ trách quản lý hoạt động kinh doanh vàng làm Chủ tịch.

Hội đồng này sẽ tham mưu, quyết định tổng hạn mức hằng năm, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ, cung - cầu vàng, dự trữ ngoại hối nhà nước và tình hình hoạt động thực tế của từng doanh nghiệp. Thời hạn xây dựng và cấp hạn mức hằng năm được ấn định trước ngày 15/12 hằng năm, còn thời hạn gửi hồ sơ đề nghị cấp hạn mức là trước ngày 15/11.

Các thủ tục hành chính có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh khu vực. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt, có danh mục tài liệu rõ ràng, sử dụng bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.

Thông tư cũng quy định chi tiết thủ tục thu hồi các loại giấy phép và giấy chứng nhận trong trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi theo quy định pháp luật./.