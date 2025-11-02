Cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS Vietcombank với nội dung thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà để đánh cắp thông tin thẻ

(TBTCO) - Trong thời gian gần đây, Vietcombank tiếp tục nhận được phản ánh về việc kẻ gian gửi tin nhắn SMS giả mạo Vietcombank với nội dung thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và hướng dẫn khách hàng truy cập vào một đường dẫn để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền với đặc điểm.

Trong thời gian gần đây, Vietcombank tiếp tục nhậnđược phản ánh về việc kẻ gian gửi tin nhắn SMS giảmạo Vietcombank với nội dung thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và hướng dẫn khách hàng truy cậpvào một đường dẫn để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền vớiđặc điểm nhận dạng như sau:

• Trong tin nhắn có chứa đường link bất thường như:https://j8sk.vip/doidiemVCB;https://j8sk.vip/doidiemvietcombank; https://j8sk.vip;…

• Nếu bấm vào đường link trong tin nhắn, khách hàngđược điều hướng đến trang website giả mạoVietcombank và được yêu cầu thực hiện theohướng dẫn để đổi quà/nhận hoàn tiền từ điểm tíchlũy.

• Nếu khách hàng nhập các thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP, kẻ gian có thể lấy cắp thông tin để chi tiêu hoặc liên kết thẻ của khách hàng với thiết bị di động của đối tượng gian lận, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Cảnh báo Lừa đảo mạo danh tin nhắn Vietcombank

Đây là thủ đoạn lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu đã được cơ quan chức năng và Vietcombank liên tục cảnh báo. Để đảm bảo an toàn tài sản của quý khách hàng, VIETCOMBANK TIẾP TỤC KHUYẾN CÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG:

1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mã OTP) cho bất kỳ ai. Vietcombank KHÔNG yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức.

2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG truy cập vào các đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Vietcombank KHÔNG gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường link tới khách hàng.

3. Lưu ý đọc kỹ tin nhắn thông báo mã OTP để pháthiện dấu hiệu bất thường. Trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ.

4. Trong trường hợp khách hàng vô tình nhập thông tin thẻ vào website giả mạo, cần thực hiện khóa thẻ khẩn cấp bằng cách liên hệ với hotline 1900545413 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank và thực hiện các thao tác như hướng dẫn tại đây

5. Khách hàng chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank.

Đồng thời, Quý Khách hàng vui lòng thường xuyên theo dõi mục Cảnh báo rủi ro trên website chính thức của Vietcombank để được cập nhật thông tin về những thủ đoạn lừa đảo mới nhất, chung tay bảo vệ an toàn giao dịch trực tuyến.

Cuối năm là dịp mà các khách hàng thường thực hiện nhiều giao dịch nên các đối tượng cũng sẽ tăng cường các kịch bản lừa đảo tinh vi khác nhau nhằm lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trái phép. Do vậy, quý khách hàng cần hết sức lưu ý và nâng cao cảnh giác tối đa để tránh bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu. Vietcombank đã, đang và sẽ luôn đồng hành, bảo vệ an toàn tài sản và giao dịch của quý khách hàng.