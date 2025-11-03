Ngày 3/11: Giá bạc suy giảm

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, giá bạc thế giới giảm nhẹ. Trong nước, tại thời điểm hiện tại, giá bạc ổn định.

Tại thời điểm 05:30 sáng 3/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc ổn định, niêm yết giá bạc ở mức 1.864.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.922.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 2/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc trong nước giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.591.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.621.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.593.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.626.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 3/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.591.000 1.621.000 1.593.000 1.626.000 1 kg 42.424.000 43.222.000 42.476.000 43.373.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.599.000 1.629.000 1.600.000 1.631.000 1 kg 42.630.000 43.434.000 42.672.000 43.485.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 3/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.864.000 1.922.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.706.542 51.253.205

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:45 sáng 3/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,692 USD/oune, giảm 0,011 USD/oune so với phiên sáng 2/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.281.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.286.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 9.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:45 sáng 3/11/2025

Bạc đang chững lại quanh mốc 49 USD/ounce sau nỗ lực tăng giá bất thành. Theo chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), nếu không giữ vững được vùng này, giá bạc có thể lùi về 47 USD/ounce, thậm chí giảm sâu xuống 42 USD/ounce./.