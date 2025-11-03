Ngày 3/11: Giá bạc suy giảm

|Sáng 3/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,692 USD/oune
Tại thời điểm 05:30 sáng 3/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc ổn định, niêm yết giá bạc ở mức 1.864.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.922.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 2/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc trong nước giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.591.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.621.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.593.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.626.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 3/11/2025
Loại bạc
Đơn vị
TP. Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Bạc 99.9
1 lượng
1.591.000
1.621.000
1.593.000
1.626.000
1 kg
42.424.000
43.222.000
42.476.000
43.373.000
Bạc 99.99
1 lượng
1.599.000
1.629.000
1.600.000
1.631.000
1 kg
42.630.000
43.434.000
42.672.000
43.485.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 3/11/2025:
Loại bạc
Đơn vị
VND
Mua vào
Bán ra
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
1 lượng
1.864.000
1.922.000
Bạc thỏi Phú Quý 999
1 kg
49.706.542
51.253.205
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:45 sáng 3/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,692 USD/oune, giảm 0,011 USD/oune so với phiên sáng 2/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.281.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.286.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 9.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:45 sáng 3/11/2025
Bạc đang chững lại quanh mốc 49 USD/ounce sau nỗ lực tăng giá bất thành. Theo chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), nếu không giữ vững được vùng này, giá bạc có thể lùi về 47 USD/ounce, thậm chí giảm sâu xuống 42 USD/ounce./.