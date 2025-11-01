Tỷ giá USD hôm nay (1/11): Ngân hàng thương mại giảm, thị trường tự do tiếp đà đi lên

Sáng ngày 1/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức ở mức 25.093 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, hiện ở mức 99,72.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.889 VND/USD - 26.297 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.077 - 26.345 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.077 đồng 26.347 đồng Vietinbank 25.945 đồng 26.347 đồng BIDV 26.127 đồng 26.347 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.596 - 30.501 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.659 đồng 31.222 đồng Vietinbank 29.484 đồng 31.204 đồng BIDV 30.019 đồng 31.184 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.76 đồng 175.22 đồng Vietinbank 165.31 đồng 176.81 đồng BIDV 167.53 đồng 174.87 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 1/11/2025, tăng 27 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.699 - 27.819 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,19%, hiện ở mức 99,72.

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế, dù thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn lo ngại về lạm phát.

Đồng Yên Nhật Bản hướng đến mức giảm hằng tháng so với đồng USD vào ngày thứ Sáu, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khiến giới giao dịch thất vọng vì không thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong định hướng tăng lãi suất.

Tính đến cuối phiên, đồng yên gần như đi ngang trong ngày, nhưng vẫn đang hướng tới tháng mất giá mạnh nhất kể từ tháng 7, khi đồng USD tăng 4,2% so với Yên trong tháng này.

Đồng Euro giảm 0,37%, xuống 1,1522 USD, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong cuộc họp ngày thứ Năm, đánh dấu 3 kỳ họp liên tiếp không thay đổi chính sách. ECB cho biết, chính sách hiện tại đang ở “vị thế phù hợp” trong bối cảnh rủi ro kinh tế khu vực đang dần giảm bớt. Đồng tiền chung châu Âu đã mất 1,8% trong tháng này, trong khi đồng USD tăng mạnh trên diện rộng.

Đồng Bảng Anh cũng giảm 0,14%, xuống 1,3132 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 14-4, khi áp lực chính trị gia tăng xung quanh Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves. So với đồng Euro, đồng bảng Anh đã rơi xuống mức yếu nhất kể từ tháng 5/2023./.