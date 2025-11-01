Ngày 1/11: Giá cà phê, hồ tiêu nối dài đà tăng

Sáng nay, cả giá cà phê, giá hồ tiêu tiếp tục tăng. Hiện, giá cà phê trong nước trung bình ở mức 118.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với phiên trước, hồ tiêu cũng tăng 1.000 đồng/kg.

Thu hoạch cà phê

Giá cà phê

Thị trường trong nước: Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với mở phiên giao dịch liền trước, dao động trong khoảng 116.800 - 118.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại vùng Đắk Nông giá cà phê ở mức cao nhất là 118.200 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 118.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Đắk Nông giá cà phê ở mức cao nhất là 118.200 đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 117.700 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 116.800 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Giá cà phê đồng loạt tăng trên cả hai sàn. Cụ thể, chốt phiên giao dịch chiều 31/10, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2025 trên sàn London giao dịch ở mức 4.622 USD/tấn, tăng 0,81%, tương đương 37 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2025 giao dịch ở mức 392 US cent/lb, tăng 0,33%, tương đương 1.30 US cent/lb.

Giá tiêu

Thị trường trong nước: Giá tiếp tục tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 147.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 147.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hiện đang thu mua tại ngưỡng 145.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg; tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu TP. Hồ Chí Minh ở mức 145.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Thị trường thế giới: Cập nhật giá tiêu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 01/11/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận biến động mạnh tại thị trường Indonesi và Malaysia. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.213 USD/tấn, tăng 0,08% so với phiên trước. Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng tăng 0,09% so với ngày hôm qua, lên mức 10.064 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu có xu hướng giảm mạnh, khi tiêu đen ASTA hiện đang ở mức 9.200 USD/tấn, giảm 300 USD/tấn (1,9%) so với hôm qua. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này cũng giảm 200 USD/tấn trong ngày hôm nay (giảm 0,81%) so với hôm qua, xuống mức 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn./.