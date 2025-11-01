Ngày 1/11: Giá dầu trên đà ghi nhận hồi phục nhẹ

Sau phiên lình xình trước đó, sáng nay 1/11, cả giá dầu giá dầu Brent và WTI trên thị trường thế giới đều ghi nhận mức tăng. Trong nước, sau phiên điều chỉnh từ 15h ngày 30/10, sáng nay ổn định.

Sáng 1/11/2025 giá dầu WTI ở mốc 60,76 USD/thùng

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 4:30 sáng 1/11/2025, ghi nhận trên Oilprice giá dầu Brent giao dịch ở mốc 65,04 USD/thùng, tăng 0,06% (tương đương tăng 0,04 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,76 USD/thùng, tăng 0,31% (tương đương tăng 0,19 USD/thùng).

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 31-10, giá dầu Brent tăng 0,07 USD/thùng, tương đương 0,11%, lên mức 65,07 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,41 USD/thùng, tương đương 0,68%, lên mức 60,98 USD/thùng.

“Thị trường đã lập tức phản ứng khi xuất hiện tin về một cuộc tấn công có thể xảy ra tại Venezuela. Nếu điều đó diễn ra cuối tuần này, giá dầu sẽ bùng nổ vào đầu tuần tới”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết.

Theo các nguồn tin quốc phòng, Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến hải quân với tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến vùng biển ngoài khơi Venezuela. Động thái này được xem là bước leo thang lớn nhất của Washington tại khu vực, trong bối cảnh Mỹ đang mở rộng chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy và gia tăng sức ép đối với Tổng thống Venezuela.

Đồng USD tăng lên ở gần mức cao nhất trong 3 tháng so với các đồng tiền chủ chốt, khiến các hàng hóa định giá bằng USD như dầu thô trở nên đắt đỏ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, các nguồn tin của Reuters cho biết, Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - có thể giảm giá bán dầu thô giao tháng 12-2025 cho khách hàng châu Á xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, báo hiệu xu hướng giảm giá.

Giá dầu cũng chịu sức ép sau khi số liệu chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp trong vùng đỏ.

Thị trường trong nước

Giá ổn định tại mức được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 30/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, dầu mazut tăng 541 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh./.