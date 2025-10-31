Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giữ mạch tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/10) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng 800 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 116.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giữ đà tăng giá ở mức cao. Hiện giá tiêu giao dịch ở mức 144.000 đến 146.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 115.500 - 116.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/10) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng nhẹ 800 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 116.100 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.500 - 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 800 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 116.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tại tỉnh Lâm Đồng tăng 900 đồng/kg, đạt 115.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 800 đồng/kg lên mức 116.200 đồng/kg.

Theo giới chuyên gia, dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Đà tăng nhẹ hôm nay chưa đủ để khẳng định xu hướng phục hồi. Thị trường vẫn đang chờ đợi tin tức rõ ràng hơn về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Brazil và diễn biến mưa thực tế tại Brazil.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng 11 USD/tấn, đạt mức 4.600 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 cũng tăng 20 USD/tấn, lên mức 4.544 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm nhẹ 6 USD/tấn, ở mức 4389 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng biến động trái chiều. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 0,85 cent/lb, xuống mức 389,85 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,4 cent/lb, đạt mức 329,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil lại tăng đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 474,3 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 1,3 cent/lb, lên mức 390,0 cent/lb.

Giá tiêu giữ đà tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục giữ đà tăng giá ở mức cao, sau 2 ngày tăng liên tiếp. Khoảng giá giao dịch giá tiêu mới nhất hiện tại dao động từ 144.000 đến 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai không biến động so với hôm qua, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong khu vực.

TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng có mức giá tiêu đạt 144.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai tỉnh có mức giá cao nhất khu vực, đạt 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.211 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.061 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA giữ ở mức 9.500 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.