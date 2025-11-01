Ngày 1/11: Giá bạc giao dịch sôi động trở lại

Sáng nay, giá bạc thế giới có xu hướng giảm nhẹ. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.

Sáng 1/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,703 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 1/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.872.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.930.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 31/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc niêm yết tại mức 1.600.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.630.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết tại mức 1.602.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.636.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 1/1/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.600.000 1.630.000 1.602.000 1.636.000 1 kg 42.670.000 43.468.000 42.722.000 43.619.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.608.000 1.638.000 1.609.000 1.640.000 1 kg 42.876.000 43.680.000 42.918.000 43.731.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.872.000 1.930.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.919.875 51.466.538

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:42:06 sáng 1/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,703 USD/oune, giảm 0,336 USD/oune so với phiên sáng 31/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.281.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.286.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 9.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:42:06 sáng 1/11/2025