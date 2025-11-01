Ngày 1/11: Giá bạc giao dịch sôi động trở lại

|Sáng 1/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,703 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 1/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.872.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.930.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 31/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc niêm yết tại mức 1.600.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.630.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết tại mức 1.602.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.636.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 1/1/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.600.000
|
1.630.000
|
1.602.000
|
1.636.000
|
|
1 kg
|
42.670.000
|
43.468.000
|
42.722.000
|
43.619.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.608.000
|
1.638.000
|
1.609.000
|
1.640.000
|
|
1 kg
|
42.876.000
|
43.680.000
|
42.918.000
|
43.731.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.872.000
|
1.930.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
49.919.875
|
51.466.538
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:42:06 sáng 1/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,703 USD/oune, giảm 0,336 USD/oune so với phiên sáng 31/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.281.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.286.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 9.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 31/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:42:06 sáng 1/11/2025